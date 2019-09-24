港股隨Ａ股反彈，收升５８點報２６２８１，結束六連跌

《經濟通通訊社２４日專訊》隔晚美股走勢牛皮，港股今日則較為反覆，今早高開７７點報

２６３００後，不久便倒跌１５點低見２６２０７點。隨後人民銀行行長易綱講話，雖然表示人

行短期內不會再減息，但明年將全面開放金融行業股比限制，內地Ａ股聞聲抽高，帶動港股再度

發力向上，一度急漲１６９點高見２６３９１點。不過，午後港股升幅略有收窄，最終收報

２６２８１，升５８點或０﹒２２％，主板成交７５２﹒２４億元增加１５﹒２％。國企指數報

１０２７１，跌１６點或０﹒１６％。

內地Ａ股升幅亦轉弱，上證綜合指數報２９８５點，跌２９點或跌０﹒９８％，深成指數報

９８１１點，升３０點或０﹒３１％，兩市成交５４８０﹒９億元人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）微升０﹒７６％，報５９﹒９５元；港交所

（００３８８）無升跌報２２５﹒８元；騰訊（００７００）獲野村維持目標價及評級，全日軟

０﹒０６％，報３３５﹒６元；建行（００９３９）軟０﹒３４％，報５﹒９４元；友邦

（０１２９９）漲１﹒５４％，報７６﹒０５元；中移動（００９４１）與華為完成５Ｇ語音測

試，全日漲０﹒９３％，報６５﹒２元。



＊藥股全日表現反覆，石藥最佳藍籌及國指股＊



由於第二批藥品帶量採購招標結果將於今日公布，藥股表現反覆，接近尾市時大部分藥股由

跌轉升。其中，石藥（０１０９３）自主研發的單克隆抗體（ＡＬＭＢ－０１６８）獲得美國食

品藥品監督管理局頒發，就治療骨癌的孤兒藥資格認定，全日反覆走高８﹒５４％，報

１６﹒２６元，為表現最佳藍籌及國指股；中生製藥（０１１７７）升１﹒１６％，報

１０﹒４８元；翰森製藥（０３６９２）漲４﹒６％，報２５元；藥明生物（０２２６９）微升

０﹒１３％，報８０元；華潤醫藥（０３３２０）挫１﹒８２％，報７﹒５６元。

內險個別走，中國太保（０２６０１）擬發行ＧＤＲ在倫敦上市，全日走低４﹒３％，報

２８﹒９元，為表現最差國指股；中國太平（００９６６）遭野村降目標價至２６﹒９８元，全

日軟０﹒６７％，報１７﹒９元；中國人壽（０２６２８）獲大和升目標價２９﹒５元，不過亦

遭野村降其目標價至２２﹒４元，全日軟０﹒４３％，報１８﹒５４元；只有中國平安

（０２３１８）獲野村升目標價至１１５﹒４７元，惟全日仍軟０﹒３３％，報９０﹒８５元；

中國財險（０２３２８）微升０﹒６５％，報９﹒３１元。

英國老牌旅行社Ｔｈｏｍａｓ Ｃｏｏｋ宣布破產後，作為旅行社的大股東復星旅文

（０１９９２）仍未能估計損失，復星系股份繼續回吐，復星旅文挫１﹒９９％報９﹒８６元；

復星國際（００６５６）跌２﹒７２％，報１０﹒０２元；復銳醫療科技（０１６９６）微漲

０﹒４８％，報４﹒１５元；復星醫藥（０２１９６）無升跌，報２２﹒８元。



＊消費者換機意欲不大，手機股續回吐＊



多間手機公司公布新款產品，惟分析指消費者換蘋果手機意欲不大，相關電話的出貨量有機

會下跌，手機設備股再度回吐，瑞聲科技（０２０１８）揚０﹒３５％，報４３﹒２５元；舜宇

光學（０２３８２）漲１﹒９３％，報１１６﹒２元；比亞迪電子（００２８５）軟

０﹒５１％，報１１﹒６２元；通達集團（００６９８）挫３﹒１３％，報０﹒６２元；小米集

團（０１８１０）無升跌，報９﹒３２元。

體品股個別走，安踏體育（０２０２０）漲１﹒４２％，報６４﹒２元；李寧

（０２３３１）揚１﹒８２％，報２２﹒３５元；３６１度（０１３６１）走高５﹒５６％，報

１﹒７１元，盤中高見１﹒７６元，創五個月高位；特步國際（０１３６８）跌１﹒１％，報

４﹒５元。

資金流入公用股避險，中電（００００２）全日漲１﹒２３％，報８２﹒４５元；中華煤氣

（００００３）及電能實業（００００６）均升不足半個百分點，分別報１５﹒５元和

５２﹒７５元；長江基建（０１０３８）軟０﹒５７％，報５２﹒５元；香港電訊

（０６８２３）挫２﹒５４％，報１２﹒２６元。（ｊｔ）

