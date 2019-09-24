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即市新聞

24/09/2019 15:15

《股金豐采－涂國彬》黃金需調整，鈀金創新高

　　《股金豐采》自從黃金受到減息預期的影響而大漲後，白銀、鉑金和鈀金也先後增強動能而
追落後。近期金銀鉑經歷調整，但鈀金卻不斷創歷史新高。
　
＊金銀鉑價回吐漲幅＊
　
　　面對全球經濟增長放慢的大環境，擔憂情緒加深，美國２年和１０年期美債收益率在８月數
次出現倒掛，各地央行紛紛調低經濟前景預期並加入減息的行列中。就連加息的領頭羊，美聯儲
在過去兩個月連續減息兩次，只是主席鮑威爾並不認為是開啟了減息周期，仍對美國經濟保持樂
觀態度。
　　這兩次議息，美聯儲的態度都不如預期的鴿派，在沒有得到進一步利好消息下，金價只好從
１５５０美元的高位回落，圍繞１５００美元一線震盪，好在５０日線承接有力。白銀從
１９﹒５美元附近的高位加速回落，跌至１８美元下方震盪。鉑金從１０００美元的高位跌回
９５０美元附近。
　
＊關注央行寬鬆程度＊
　
　　倒是最新的中美關係又有壞消息，加上歐洲經濟數據不樂觀，市場擔憂情緒升溫，金銀鉑在
調整數日後終於從９月２０日開始增強動能。不過，黃金目前動能仍有限，１５５０美元是短期
阻力，反彈力度還看央行寬鬆的程度。鉑金獲得的支持更少，繼續在原有水平上落。倒是白銀在
昨日（２３日）單日大漲，升破２０日線，離１９美元一線近了一大步。與此同時，鈀金從８月
初受到貿易戰影響的陰影中走出來，在１４００美元找到支持後一路走高，現已升破１６００美
元並不斷創歷史新高，有望延續升勢。《永豐金融資產管理董事總經理　涂國彬》
（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）
　
＊　涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

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