《神州經脈》中美兩周後會晤，易綱冷卻降息預期，滬指衝三千未果

《神州經脈》滬深股市今早方向未定，滬綜指僅高開０﹒０８％，盤中釀酒股落鑊猛炒，加

上市場憧憬人行行長易綱發言釋放利好，午收前一度破三千關。但易綱明確表示目前利率水平適

度，法定存款準備金率為今後的宏觀調整有充足的空間，並不急於做出像其他國家央行那樣的比

較大的降息或量化寬鬆。

易綱言論令降息預期急降溫，券商及銀行板塊升幅收窄，保險股更下跌，午市滬指升幅縮，

全日升０﹒２８％，報２９８５﹒３４點，三千關得復失，深成指則升０﹒３１％，創業板指升

０﹒６１％。

人民銀行進行４００億元（人民幣．下同）７天期逆回購，為連續第五日開展逆回購，全日

淨投放４００億元人民幣。全日兩市成交額５４８０億元，按日增加７﹒９％。



＊今日新聞精選＊



１﹒美國財長努欽確認，與美國貿易代表萊特希澤將在兩周後於華盛頓會見中國國務院副總理劉

鶴，就貿易問題展開磋商。努欽稱，較早時中國推遲訪問蒙大拿州及內布拉斯加州農業區是出於

美方要求，以避免談判出現混亂，同時中方已經承諾購買大量農產品。



２﹒據報道，中國進口商星期一從美國採購６０萬噸大豆，大約是１０艘船的採購量，將會在

１０月至１２月期間付運。另據外電引述消息人士稱，中國授予國內數間國企及民企們進口美國

大豆時可豁免徵收報復性關稅，大約２００至３００萬噸美國大豆獲得豁免。



３﹒閱兵領導小組辦公室副主任蔡志軍表示，１０月１日國慶閱兵儀式歷時８０分鐘，將有１萬

５０００名參閱人員，在人數、裝備和陣容方面，都是近期閱兵規模最大的一次。被問到會否展

示新型國產武器，閱兵聯合指揮部辦公室常務副主任譚民回應說，相信不會令外界失望。



４﹒人行行長易綱就「是否降息」問題回應稱，考慮到國內的經濟形勢和物價走勢來進行預調和

微調，在當前這種情況下中國的經濟還是在合理的區間，中國宏觀經濟政策空間還是比較大。人

行並不急於做出比較大的降準或者量化寬鬆舉措，中國貨幣政策取向要保持定力。



５﹒對於未來減稅降費會否加大規模，財政部部長劉昆回應，減稅降費是一個動態調整和完善的

過程，財政部還將對政策的實施效果進行評估，並根據評估的結果調整有關政策措施。劉昆表示

，全國預算目標今年基本可以實現。前三季度預算執行情況基本良好，各地收支基本平衡。



６﹒國家發改委副主任寧吉喆在今日舉行的發布會上表示，要著力促進消費提質擴容，推動更新

升級，推動汽車、家電以舊換新，破除汽車消費的限制。他表示，廣州、深圳已經放寬限購，西

安、昆明在考慮，相信後續一些具備條件的地區會跟進。



７﹒華為財務總監孟晚舟在加拿大出庭要求終止引渡到美國的聆訊程序，她的代表律師質疑加拿

大當局在違反程序及侵犯個人權利下，非法扣留孟晚舟，故申請公開孟晚舟去年１２月在溫哥華

機場被捕及一度羈留的相關文件。



８﹒據商務部監測，上周肉類批發價格小幅波動，其中豬肉價格為每公斤３６﹒３９元人民幣，

比前一周降０﹒４％。為穩定豬肉價格，華儲網發布關於今年９月第二次中央儲備凍豬肉投放競

價交易通知，擬月內第二次投放１萬噸中央儲備凍豬肉。（ｃａ）

