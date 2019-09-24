《經濟通通訊社２４日專訊》據西安市商務局方面消息，自９月２３日起，西安市開始投放
政府儲備凍豬肉，連續投放７天，投放量為７８０噸。此次西安市投放政府儲備凍豬肉旨在豐富
國慶節市場供應、穩定豬肉價格、滿足市民消費需求。
據了解，此次投放的政府儲備凍豬肉按照不高於市場零售價、不低於儲備肉進貨價的原則，
最終確定每公斤３４元人民幣。
另外，據海關總署早前公布的數據顯示，中國上月進口１６﹒２９萬噸豬肉，按年增長
７６％；前八個月，累計進口１１６﹒３９萬噸豬肉，按年增長４０﹒４％。（ｃａ）
24/09/2019 11:35
【豬價飛天】為穩定國慶肉價，西安市投放７８０噸政府儲備凍豬肉
《經濟通通訊社２４日專訊》據西安市商務局方面消息，自９月２３日起，西安市開始投放
政府儲備凍豬肉，連續投放７天，投放量為７８０噸。此次西安市投放政府儲備凍豬肉旨在豐富
國慶節市場供應、穩定豬肉價格、滿足市民消費需求。
據了解，此次投放的政府儲備凍豬肉按照不高於市場零售價、不低於儲備肉進貨價的原則，
最終確定每公斤３４元人民幣。
另外，據海關總署早前公布的數據顯示，中國上月進口１６﹒２９萬噸豬肉，按年增長
７６％；前八個月，累計進口１１６﹒３９萬噸豬肉，按年增長４０﹒４％。（ｃａ）
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