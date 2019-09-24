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24/09/2019 15:15

【豬價飛天】商務部：上周豬肉價格比前一周下降０﹒４％

　　《經濟通通訊社２４日專訊》據商務部監測，上周（９月１６日至２２日）全國食用農產品
市場價格比前一周下降０﹒６％，生產資料市場價格比前一周上漲０﹒４％。
　　肉類批發價格小幅波動，其中豬肉價格為每公斤３６﹒３９元（人民幣．下同），比前一周
降０﹒４％；牛肉、羊肉價格分別為每公斤６４﹒６６元和６２﹒０８元，比前一周分別上漲０
﹒２％和０﹒１％。禽產品批發價格漲幅放緩，雞蛋、白條雞價格分別上漲１﹒３％和
０﹒４％，漲幅比前一周分別回落１﹒１和２﹒１個百分點。（ｃａ）

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