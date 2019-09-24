《經濟通通訊社２４日專訊》國慶黃金周將至，華儲網發布關於今年９月第二次中央儲備凍
豬肉投放競價交易通知，擬月內第二次投放１萬噸中央儲備凍豬肉，並於明日（２５日）上午競
價交易。
內地豬價仍舊高位不降，據統計局對２４個省（區、市）流通領域９大類５０種重要生產資
料市場價格的監測顯示，２０１９年９月中旬與９月上旬相比， ２９種產品價格上漲，１５種
下降，６種持平。其中，９月中旬生豬（外三元）價格與上旬相比漲３﹒５％。（ｗｌ）
24/09/2019 14:39
【豬價飛天】華儲商管中心擬本月第二次投放１萬噸中央儲備凍豬肉
《經濟通通訊社２４日專訊》國慶黃金周將至，華儲網發布關於今年９月第二次中央儲備凍
豬肉投放競價交易通知，擬月內第二次投放１萬噸中央儲備凍豬肉，並於明日（２５日）上午競
價交易。
內地豬價仍舊高位不降，據統計局對２４個省（區、市）流通領域９大類５０種重要生產資
料市場價格的監測顯示，２０１９年９月中旬與９月上旬相比， ２９種產品價格上漲，１５種
下降，６種持平。其中，９月中旬生豬（外三元）價格與上旬相比漲３﹒５％。（ｗｌ）
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