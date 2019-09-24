《匯市縱橫－蕭啟洪》溝通是維繫關係的橋樑

《匯市縱橫》最近香港工作和社會氣氛沉重，令不少打工仔身心承受巨大壓力。看見街上東

西破了、壞了，也許可以修補。那麼，人與人之間破裂的關係，又可不可以修補呢？有些關係如

夫妻、親朋、同事之間發生了爭執和衝突，關係可能跌到谷底，再也無法恢復原來的感情，甚至

覺得既然關係破裂了，就此算了吧！

依筆者經驗之談，在人生過程中很重要的一課，就是如何與合不來的人相處，當中存在著不

少人生哲理。不論是在工作，還是在家裡，你可能因為不同意對方的態度、想法、計劃，或是發

覺人與人之間總會產生種種矛盾與摩擦而跟對方起了口角，從此成了彼此對立的根源，那又何苦

呢？事實上，相信每個人的內心都會有想要化解衝突的期盼，而化解衝突也不是甚麼遙不可及的

事情，只需要我們內心保持適當的心態，衝突還可能會偶有發生，但化解也同時會伴隨而來。



＊美國今年應該不會再減息＊



近日美聯儲主席鮑威爾跟美國總統特朗普的關係肯定跌至「冰點」，但遇上這樣的老闆，大

家又如何招架呢？眾所周知，特朗普對鮑威爾的訴求十分清楚，那就是大規模持續性減息。但很

顯然，美聯儲內部委員和鮑威爾都「不買帳」，沒有在他的脅逼下而作這一決定，否則美聯儲的

貨幣政策獨立將會蕩蕩然無存。毫無疑問，減息對經濟和股市有很好的提振作用，並且能夠降低

政府的融資成本，對特朗普的執政和連任都是有百利而無一害。至於美國經濟是否適合大規模持

續性減息，肯定這不是在特朗普的考慮範圍之內，不過在鮑威爾來看，美國經濟並不差。而筆者

認為，只要美聯儲未見到美國經濟基本面出現大幅下滑跡象，加之美國目前的通貨膨脹率距目標

並不遠，故不作出大幅減息的舉動亦是十分合理，同時亦預計今年當局應該不會再減息，更不應

把貨幣政策成為中美貿易戰的鬥爭工具。

無可否認，溝通永遠是人際關係中最重要的橋樑，它是人與人之間傅遞情感、態度、事實、

信念和想法的重要過程。而良好的溝通橋樑是建基於一種雙向、平等和互相尊重的基礎之上，不

應只是你一個人在說話，又或者是讓對方唱獨角戲，而是用心去聽聽對方在說甚麼？嘗試從多角

度思考，不是自己處處皆是，別人處處皆非的，是時候大家，停一停，諗一諗，現在的你是否和

另一伴、孩子、老同事、老鄰居有任何嫌隙呢？不要拖延了，趕快處理，拖得愈久，就愈難和好

了。



＊本周策略＊



歐元：前周建議候高於１﹒１０５０沽出歐元兌美元已成交，目標１﹒０９００，止蝕

１﹒１１６０。



黃金：前周建議於每盎司１４８７買入黃金兌美元已成交，目標１５８０，止蝕１４５０。



英鎊：上周建議候高於１﹒２５２０沽出英鎊兌美元已成交，目標１﹒２３２０，止蝕

１﹒２６２０。



《招商永隆銀行司庫 蕭啟洪》

