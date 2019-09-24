《股壇解碼－戴名》美聯儲鷹派持續；波司登（３９９８）難有突破

《股壇解碼》美國美中經濟與安全審查委員會（ＵＳＣＣ）鎖定了１５６家在美國上市的中

國大陸公司名單，其中還包括１１家國企，共和黨參議員起草了一份名為公平法案

（Ｅｑｕｉｔａｂｌｅ Ａｃｔ）的法案，一旦法案獲得通過，將引發中概股退市潮和回歸潮，

亦意味著美國將正式在金融領域向中國宣戰。雖然中資股和中概股佔美國股票的總成交量輕微，

中資公司在美國的融資渠道一經被切斷，相信很多公司會因為資金鏈斷裂而嚴重影響業績表現。

綜觀美方對中國的態度已經愈來愈強硬，相信貿易談判短期內是難以達到共識，投資者勿過度憧

憬貿易戰快將結束。標指短期目標位仍維持在３０５０點的位置。



＊一觸即發＊



沙特石油設施遇襲事件持續發酵，愈來愈多的證據證明是伊朗所為，但有媒體報道伊朗暫時

不具備製造相關武器的技術，到底誰是幕後黑手？而美國只提出在金融和貿易領域對伊朗作出制

裁，種種跡象顯示美國並不希望軍事介入，看來特朗普的戰略是先把中美貿易戰定下來再處理沙

特事件，而沙特剛好是美國最大的軍火買家之一，特朗普剛好可以既做生意又不和中東沾上關係

，中東局勢動盪有利美元走強，但投資者要密切留意事態發展。



＊左右為難＊



美匯持續走強，人民幣匯價則遇弱愈弱，美聯儲局宣布減息也對人民幣匯率幫助不大，加上

傳聞中國大手拋售美債，但美匯還是沒有被拖低，唯一解釋是市場在不斷吸納美元，當中相信日

本會是其中一個國家在吸納美元。在減少了美元的背書後，人民幣的市場價值被懷疑將是必然的

事實，市場一直以為中央要保匯率，從最近央行的表現看，央行似乎是想保外匯儲備多於匯率，

假如推測準確，央行下一步就是透過加息來吸取資金，如果這情況真的出現，投資者要小心人民

幣匯率會進一步加速貶值而引起的金融危機。



＊牛去熊來＊



上周五（２０日）恆指跌穿２６５００點的牛證重貨區，相信牛證在所餘無幾的情況下，大

盤的沽售壓力會相對減輕，而期權２７４００點倉位沒有減倉跡象，相信大盤還是會有一個明顯

反彈。由於中美貿易戰，中東局勢和朝鮮問題都沒有緩和跡象，投資者應趁這次反彈沽出手上股

票，維持反彈目標價在２７５００點附近。



＊股票簡評＊



波司登（０３９９８）主要從事自家品牌羽絨服產品，ＯＥＭ貼牌加工產品和非羽絨服產品

的研究，設計與開發，原材料採購，外包生產以致營銷和分銷。自家品牌以中國為主要市場，集

團旗下羽絨服品牌包括波司登，雪中飛和冰潔等等。至於品牌建設方面，波司登今年登上了米蘭

時裝周，有理由猜測波司登接下來的品牌攻勢將會一浪高過一浪，亦代表著市場推廣的支出會愈

來心１高。今年７月份波司登進行了全國招商，這可視為是集團繼去年渠道恢復增長後的又一主

動出擊，最後會否出現銷售渠道壓貨成就集團利潤的問題就不得而知。波司登今年增加了時尚運

動系列，大大改善去年設計存在可穿性不高的問題，但根據市場調查，集團今年的產品售價普遍

較去年上升１０％以上，市場是否接受是一個問題。今年的天氣較去年同期和暖也會對銷售造成

負面影響，加上羽絨服裝的消費周期也較長，今年的銷售是否理想也是一個要考慮的地方。建議

投資者有貨宜先行沽出，靜待股價回落到２﹒４元附近再作部署。《資深市場人士 戴名》



＊ 以上觀點僅為個人對市場的看法，並非任何投資勸誘或建議。

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