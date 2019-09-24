【北水炒Ｄ乜】北水淨流入０﹒９億人幣，買建行匯控沽招行友邦

《經濟通通訊社２４日專訊》上周華盛頓開展的中美副部長級別經貿會談沒有新突破，美國
總統特朗普明確表示，美國正尋求一項完整協議，意味短期達成協議的機會十分微，加上中方代
表突然取消訪問美國農場，港股周星期一收２６２２２，跌２１３點或跌０﹒８１％，六連跌累
挫１１３０點或４﹒１３％。主板成交６５２﹒８８億元大跌約三成。
按額度計算，北水全日淨流入０﹒９億元人民幣，比上日淨流入１２﹒１１億元人民幣見大
幅減少。全日北水淨買入最多的個股依次是建行（００９３９）、匯控（００００５）、舜宇
（０２３８２）；淨賣出最多的依次是招行（０３９６８）、友邦（０１２９９）、太保
（０２６０１）。
主板成交６５２﹒８８億元減少約三成，其中港股通成交１０７﹒５３億元，佔總成交
１６﹒５％。
手機設備股見獲利回吐，舜宇光學跌４﹒７６％，報１１４元，惟北水仍連續第三日大手追
捧，全日淨流入１﹒１４億元，三日累計淨流入達８億元
招行上周為北水力沽的港股，五日累計淨沽出逾１２億元，周星期一繼續沽出，淨沽出
２﹒２３億元。招行全日股價跌１﹒６３％收３６﹒３元。
表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
股份名稱（編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元人民幣）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
淨買入最多港股：
建設銀行（００９３９） １．７８
匯豐控股（００００５） １．２７
舜宇光學（０２３８２） １．１４
中國太平（００９６６） ０．８３
瑞聲科技（０２０１８） ０．６５
淨沽出最多港股：
招商銀行（０３９６８） －２．２３
友邦保險（０１２９９） －１．４４
中國太保（０２６０１） －１．２３
融創中國（０１９１８） －１．０２
中國平安（０２３１８） －１．０２
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｃ）