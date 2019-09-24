《日入而息》百威亞太下限定價，新創建少賺三成，港股結束六連跌

《今天重點》﹡百威亞太（０１８７６）以每股２７元下限定價，籌近３９２億元；百威

亞太期貨及期權將於９月３０日推出

﹡張華峰稱對證監會未按業界要求延後孖展新規感遺憾

﹡新創建（００６５９）全年純利跌３３％至４０億元，派息２９仙；新創

建指城巴及新巴未收到實質出售建議，維持漸進派息

﹡康宏理財遭積金局罰款５０萬元，指其偏離操守要求指引；康宏指偏離操守

指引僅涉及前管理層，亦無客戶蒙受損失

﹡林鄭月娥稱將在施政報告前公布已成熟政策項目



《即日市況》﹡港股隨Ａ股反彈，收升５８點報２６２８１，結束六連跌



《深滬股市》﹡易綱稱不急於大幅降息或量寬，滬指全日僅升０﹒３％



《美元匯價》﹡美匯短線繼續整固，歐元後市仍有下跌空間；歐元最新報１﹒０９８７╱

８９，日圓最新報１０７﹒６８╱７１



《公司業績》﹡宏強控股（０８２６２）年度純利升近９４％，末期息派２﹒５仙

﹡ＷＴ集團（０８４２２）年度轉虧為盈６４３﹒６萬元，不派息

﹡興合控股（０１８９１）派發０﹒５仙中期特別股息

﹡新世界百貨中國（００８２５）全年純利升１９６％，不派末期息

﹡新創建（００６５９）全年純利跌３３％至４０億元，派息２９仙



《公司資訊》﹡【專訪】創夢天地（０１１１９）高煉惇稱有危就有機，內地行業監管提高

遊戲質素；與騰訊不同領域合作，休閒類遊戲吸用戶

﹡大昌微綫（００５６７）兩間附屬遭禁制處置銀行帳戶

﹡中海重工（００６５１）獲高院批認可令進行交易及股本重組

﹡中國環保科技（００６４６）獲潛在投資者予４６００萬元貸款

﹡中電（００００２）全心傳電計劃已有逾２萬個家庭受惠，每戶獲５００元

電費資助

﹡五龍電動車（００７２９）澄清李嘉誠基金會提曹忠破產呈請與公司運營無

關

﹡太平洋恩利（０１１７４）上市地位將被聯交所取消

﹡百威亞太（０１８７６）以每股２７元下限定價，籌近３９２億元；百威亞

太期貨及期權將於９月３０日推出

﹡卡姆丹克太陽能（００７１２）非執董王益新辭任，副主席戴驥上任

﹡民生教育（０１５６９）新生報到總人數按年升４８％至約２﹒９８萬人

﹡均安控股（０１５５９）斥３５４０萬收購菲律賓商住土地

﹡非凡中國（０８０３２）偏好收購海外服裝鞋類品牌，歐經濟放緩等具併購

機遇

﹡保誠明推「童創未來」儲蓄保系列，助父母彌補儲蓄缺口

﹡高盛資產管理與渣打銀行（香港）建立分銷夥伴關係

﹡華人策略（０８０８９）附屬富通證券遭證監會追討３５０萬元罰款連訟費

﹡融信中國（０３３０１）獲８﹒１５５億元雙幣種定期貸款融資

﹡太平洋恩利（０１１７４）後日起取消上市地位

﹡松齡護老（０１９８９）需更多時間採取適當步驟恢復公眾持股量

﹡中國能源建設（０３９９６）附屬簽剛果項目，合同額約３﹒６億美元

﹡耀才證券（０１４２８）退租鰂魚涌分行，鰂魚涌分行將會與北角分行進行

業務合併

﹡大成糖業（０３８８９）暫停旗下錦州大成生產，因甜味劑市場景氣低迷

﹡國泰（００２９３）有航班氧氣樽壓力偏低，已報警及暫停執勤員工飛行職

務

﹡工行（０１３９８）倫敦分行完成歐非中東地區首筆綠色貸款融資



《國企紅籌》﹡中國太保（０２６０１）總裁賀青辭任

﹡中鐵建（０１１８６）完成發３０億元人民幣票據，票息４﹒１３％

﹡浙江滬杭甬（００５７６）上交所發行資產支持證券涉約２０億元人民幣

﹡招商局中國基金（００１３３）以２０００萬元人民幣參與嵐鋒創視新一輪

融資

﹡深高速（００５４８）８月深圳地區梅觀高速收費公路車流量按年升１０％



《神州民企》﹡大生農業金融（０１１０３）遭九江銀行起訴追討３﹒８８億元人民幣

﹡大成生化科技（００８０９）旗下哈爾濱大成暫停生產



《中國要聞》﹡習近平出席建國７０年展：高舉旗幟團結一致銳意進取

﹡為穩定國慶肉價，西安市投放７８０噸政府儲備凍豬肉

﹡商務部表示上周豬肉價格比前一周下降０﹒４％

﹡統計局表示９月中旬生豬價格與上旬相比漲３﹒５％

﹡華儲商管中心擬本月第二次投放１萬噸中央儲備凍豬肉

﹡廣西岑溪市一屠房發現非洲豬瘟疫情，病豬屬外省調入

﹡人行易綱稱明年將全面放開金融行業股比限制；金融風險總體可控，市場預

期發生積極變化；當前貨幣政策工具充足，利率水平適中；數字貨幣推出目

前沒有時間表

﹡人身險業監管數據標準化規範徵求意見

﹡財政部表示養老金發放有保障，加快養老保險全國統籌；財政部劉昆稱預計

９月底地方債將全部發行完畢；將根據減稅降費實施效果評估調整政策

﹡發改委寧吉喆稱提前下達明年專項債券部分新增額度；消費對於中國經濟發

揮６０％左右拉動作用；著力促進消費提質擴容，破除汽車消費限制

﹡全通教育收購知名財經自媒體未達共識，本周設死線

﹡世界製造業大會閉幕，簽約項目總額較去年增逾六成

﹡李克強稱改革開放是決定當代中國命運的關鍵一招

﹡阿里巴巴已收到螞蟻金服新發行的３３％股份；張勇稱阿里巴巴數字經濟體

中國用戶達９﹒６億

﹡報告預計表內消費金融佔總信貸規模或突破２５％以上

﹡據報銀保監部署專項檢查，嚴防盲目抽貸斷貸

﹡乘聯會料１０月乘用車批發量升至２００萬輛

﹡深圳光明科學城安置房項目開建，投資４５０億元人民幣

﹡法通保險擬在中國開設外商獨資企業

﹡人行４００億逆回購利率持平，淨投放４００億

﹡易綱稱人行不急於做比較大的降準或量化寬鬆舉措；易綱回應「降息」：貨

幣政策保持定力，不搞大水漫灌

﹡孟晚舟出庭要求終止引渡聆訊，稱當局拘捕時違反程序

﹡中國據報再購入６０萬噸美國大豆

﹡美國企業提交１﹒６萬份對中國關稅豁免申請

﹡據報中國對至少２００萬噸美國大豆豁免報復性關稅

﹡澳洲總理莫里森呼籲中國放棄發展中經濟體地位

﹡交通運輸部表示中國高鐵通車２﹒９萬公里居世界第一

﹡滬審議全國首個家政領域地方立法，擬推積分落戶獎勵

﹡美副總統彭斯斥華打壓維吾爾人，耿爽稱抹黑基本事實

﹡閱兵領導小組表示國慶閱兵規模大，首次亮相武器比重高

﹡戴德梁行表示「夜經濟」推動內需，城市更新成主流；第三季北京寫字樓租

金續下行



《寶島快訊》﹡台股平收，報１０９１８﹒０１點



《其他消息》﹡林鄭月娥稱將在施政報告前公布已成熟政策項目

﹡劉怡翔訪問瑞典，冀合力推動綠色金融發展

﹡立法會議員鄺俊宇遇襲，送往天水圍醫院治理

﹡張華峰稱對證監會未按業界要求延後孖展新規感遺憾

﹡有人藉假譚詠麟廣告行騙，金管局提醒市民小心保護敏感個人資料

﹡發展局常任秘書長（工務）率團考察南沙，並簽署合作協議書

﹡唐智強將調任房屋署署長，葉文娟任保安局常任秘書長

﹡餐飲聯業協會料過去三個月生意額損失７５億元，約２００間食肆結業；餐

飲聯業協會料十一黃金周生意額按年跌５０％或以上

﹡零售投資者傾向尋求快速回報，投委會呼籲審慎投資

﹡年底能否開業存變數，尚乘眾安齊稱未有具體時間表

﹡花旗表示逾半受訪者料樓價跌，整體置業意欲未有大轉變

﹡匯豐表示加按息基於盈利考慮，無關樓市前景信貸風險

﹡深股通額度全日用２１﹒６億元；滬股通額度全日用１０﹒９億元，陸股通

淨流入近２８億

﹡ＥＭＥＡＰ發表《金融基準改革的影響》研究報告

﹡費沙研究所學者表示若內地信守一國兩制，看不到中港加強聯繫有問題

﹡康宏理財遭積金局罰款５０萬元，指其偏離操守要求指引；偏離操守指引僅

涉及前管理層，亦無客戶蒙受損失

﹡議員鄺俊宇遇襲受傷；政府強烈譴施襲責行為，並指警方會嚴正跟進



《修例風暴》﹡林鄭冀首場社區對話和平冷靜，將誠懇謙卑聆聽意見

﹡保誠香港表示第三季整體業務有雙位數跌幅，與巿場相若

﹡董建華稱風暴將港推到危急邊緣，冀各界正視國民教育

﹡警方表示過去３日拘捕８２人，被搶裝備會按相稱武力應付

﹡報道指香港航空高層同意減薪兩成，為期四個月

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