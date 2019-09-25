《日出而作》眾議院對特朗普啟動彈劾調查，美股受壓，油價急挫



《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ２６８０７．７７ 跌 １４２．２２點╱０．５３％

標普５００ ２９６６．６０ 跌 ２５．１８點╱０．８４％

納斯達克 ７９９３．６３ 跌 １１８．８３點╱１．４７％

倫敦富時１００ ７２９１．４３ 跌 ３４．６５點╱０．４７％

法蘭克福ＤＡＸ １２３０７．１５ 跌 ３５．１８點╱０．２９％

巴黎ＣＡＣ４０ ５６２８．３３ 跌 ２．４３點╱０．０４％



﹡香港時間７：４８ａｍ美元兌日圓１０７．１６，歐元兌美元１．１０１６



《最新資訊》﹡１１月區議會選舉，政府兩手準備

﹡２男１女涉沙田暴動，跟車工人涉踐踏國旗，同准保釋

﹡譚惠珠倡訂立反蒙面法，張建宗正研究

﹡標指創一個月來最大跌幅，美債息觸及兩同新低

﹡特朗普面臨被彈劾壓力，美元受壓

﹡ＦＯＲＥＶＥＲ ２１棄租旺角舖，業主短期重新招租

﹡日成控股（０３７０８）料全年錄大幅虧損

﹡星凱控股（０１１６６）料全年虧損顯著增加

﹡經民聯籲林鄭研１９屋？重建，料可提供２０萬個單位

﹡特朗普聯合國大會罕有提及香港，促中國保障港人自由

﹡蔡冠深經濟最壞情況尚未出現，倡各方３招共度時艱

﹡美國眾議院正式啟動彈劾特朗普調查

﹡匯豐８月調整組合金額按月倍增

﹡約翰遜拒絕下台，稱強烈不同意英國最高法院裁決

﹡美眾議院擬立法撥款十億美元協助營運商替換華為設備

﹡特朗普嚴厲譴責中國貿易行為，稱不會接受差勁的協議

﹡小米（０１８１０）推小米９ Ｐｒｏ ５Ｇ，支援３大網絡商頻譜

﹡中金公司（０３９０８）擬夥騰訊（００７００）組合資技術公司

﹡中金再生涉業績造假詐騙聯交所，前高層被控

﹡中海油（００８８３）拓南海，５年內料１４項目投產

﹡中國環保（００６４６）訂諒解備忘錄，擬售醫療業務９０％股權

﹡亞洲電視（００７０７）向主席鄧俊杰發４億元換股債，集資還債

﹡思考樂教育（０１７６９）斥５８００萬元人幣購深圳物業作培訓中心

﹡美麗中國（００７０６）擬重慶發展廢舊輪胎熱裂解項目

﹡浦江中國（０１４１７）訂框架協議，擬購物業管理商５１％股權

﹡復星旅文（０１９９２）沒有向Ｔｈｏｍａｓ Ｃｏｏｋ作出資

﹡華建控股（００４７９）接獲傳訊令狀，遭追償還貸款連息

﹡雅仕維（０１９９３）獲新加坡新地鐵線廣告獨家特許經營權

﹡新華通訊（００３０９）溢價逾５５％發新股，購廢物收集商５％股權

﹡滇池水務（０３７６８）特許經營昆明再生水利用，料涉２０億元人幣



《神州民企》﹡玖紙（０２６８９）全年少賺近５１％，派息１８分人幣

﹡綠城（０３９００）組項目公司，拓哈爾濱地鐵上蓋項目

﹡龍輝（０１００７）股價挫，得悉股東售４﹒７９％股權



《中國要聞》﹡銀保監擬開展流動性風險項目行業測試工作

﹡上期所不鏽鋼期貨合約上市基準價為每噸１﹒５６萬

﹡長三角成立人才一體化發展城市聯盟

