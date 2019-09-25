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即市新聞

25/09/2019 08:01

《盤前攻略》民主黨考慮彈劾特朗普，料今早拖累港股低開逾百點

　　《經濟通通訊社２５日專訊》隔晚（２４日）美股高開低收，市場本期待１０月開始新一輪
中美貿易談判，惟美國總統特朗普於聯合國上再指責中國，指出不會在貿易事件上再容忍中國；
另一邊廂，有指特朗普向烏克蘭總統澤連斯基施壓，要求對方調查前副總統拜登父子，消息引發
民主黨成員反擊，其中眾議院議長波洛西宣布，將對特朗普展開正式彈劾調查。貿易戰再加上內
政因素下，投資者先行獲利，陶氏化學跌２﹒７３％為最差表現道指成分股，高盛跌
２﹒６７％，英特爾跌２﹒１２％。最終道指收報２６８０７點，跌１４２點或０﹒５３％。納
指收報７９９３點，跌１１８點或１﹒４６％。標指收報２９６６點，跌２５點或０﹒８４％。
　
＊夜期回吐超過百點，ＡＤＲ全面急挫＊
　
　　港股夜期收報２６１３９點，跌１５５點，低水１４２點。
　　港股ＡＤＲ比例指數跌２２６點，報２６０５５點。預託證券全面下跌，騰訊跌
１﹒２４％，折合港元報３３１﹒４５元。匯控跌０﹒８３％，折合港元報５９﹒４５元。中移
動跌０﹒７１％，折合港元報６４﹒７４。友邦跌０﹒８６％，折合港元報７５﹒３９元。長和
跌０﹒９７％，折合港元報６８﹒９３。中行跌１﹒０３％，折合港元報３﹒０６元。國壽跌０
﹒５２％，折合港元報１８﹒４４元。中海油跌１﹒６６％，折合港元報１２﹒２９元。中石化
跌１﹒４３％，折合港元報４﹒６３元。聯通跌１﹒２％，折合港元報８﹒１７元。
　
＊美股氣氛或拖累港股，料可守二萬六＊

　　美國內政再度陷入風波，料拖累環球股市表現，而有「黑期」之稱的新加坡ＨＳ５０指數現
報２６１５４點，跌１３６點或０﹒５２，預期港股今早或低開逾百點後低走，並於二萬六關口
上落。考慮到季結臨近，預料大戶會將期指指數位推至關口作結，以目前政治氣氛下，１０月大
市再度下挫機會頗大，計劃中短期做淡的投資者，可考慮現時開始部署，相關恆指ＰＵＴ輪產品
可能略有炒作空間。（ｕｌ）

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