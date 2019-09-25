《盤前攻略》民主黨考慮彈劾特朗普，料今早拖累港股低開逾百點

《經濟通通訊社２５日專訊》隔晚（２４日）美股高開低收，市場本期待１０月開始新一輪

中美貿易談判，惟美國總統特朗普於聯合國上再指責中國，指出不會在貿易事件上再容忍中國；

另一邊廂，有指特朗普向烏克蘭總統澤連斯基施壓，要求對方調查前副總統拜登父子，消息引發

民主黨成員反擊，其中眾議院議長波洛西宣布，將對特朗普展開正式彈劾調查。貿易戰再加上內

政因素下，投資者先行獲利，陶氏化學跌２﹒７３％為最差表現道指成分股，高盛跌

２﹒６７％，英特爾跌２﹒１２％。最終道指收報２６８０７點，跌１４２點或０﹒５３％。納

指收報７９９３點，跌１１８點或１﹒４６％。標指收報２９６６點，跌２５點或０﹒８４％。



＊夜期回吐超過百點，ＡＤＲ全面急挫＊



港股夜期收報２６１３９點，跌１５５點，低水１４２點。

港股ＡＤＲ比例指數跌２２６點，報２６０５５點。預託證券全面下跌，騰訊跌

１﹒２４％，折合港元報３３１﹒４５元。匯控跌０﹒８３％，折合港元報５９﹒４５元。中移

動跌０﹒７１％，折合港元報６４﹒７４。友邦跌０﹒８６％，折合港元報７５﹒３９元。長和

跌０﹒９７％，折合港元報６８﹒９３。中行跌１﹒０３％，折合港元報３﹒０６元。國壽跌０

﹒５２％，折合港元報１８﹒４４元。中海油跌１﹒６６％，折合港元報１２﹒２９元。中石化

跌１﹒４３％，折合港元報４﹒６３元。聯通跌１﹒２％，折合港元報８﹒１７元。



＊美股氣氛或拖累港股，料可守二萬六＊



美國內政再度陷入風波，料拖累環球股市表現，而有「黑期」之稱的新加坡ＨＳ５０指數現

報２６１５４點，跌１３６點或０﹒５２，預期港股今早或低開逾百點後低走，並於二萬六關口

上落。考慮到季結臨近，預料大戶會將期指指數位推至關口作結，以目前政治氣氛下，１０月大

市再度下挫機會頗大，計劃中短期做淡的投資者，可考慮現時開始部署，相關恆指ＰＵＴ輪產品

可能略有炒作空間。（ｕｌ）

