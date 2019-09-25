特朗普將被國會彈劾，港股跌幅擴大至逾２５０點逼近２６０００

《經濟通通訊社２５日專訊》美國股市周二（２４日）下跌，標普５００指數創一個月來最

大單日跌幅，因民主黨正積極推動彈劾總統特朗普，同時美國消費者信心數據令人失望，顯示市

場憂慮美中貿易戰對經濟造成的影響。港股低開百多點後跌幅擴大，一度低見２６００７點，最

新報２６０２８，跌２５２點或跌０﹒９６％，主板成交９１﹒３４億元。國企指數報

１０１９０，跌０﹒７９％或跌８０點。

即月期指新報２６０３３，跌２６１點，高水５點。即月國指期貨報１０２０５，跌７８點

，高水１５點。

上證綜合指數報２９７０，跌１４點或跌０﹒５０％，成交３１１﹒９１億元人民幣。深證

成分指數報９７５１，跌６０點或跌０﹒６１％，成交５２１﹒０２億元人民幣。

重磅股方面，騰訊（００７００）跌１﹒６１％，報３３０﹒２元；中移動

（００９４１）無升跌報６５﹒２元；匯控（００００５）跌０﹒５８％，報５９﹒６元；友邦

（０１２９９）挫２﹒１％，報７４﹒４５元；建行（００９３９）軟０﹒６７％，報５﹒９元

；工行（０１３９８）跌０﹒７６％，報５﹒２元；國壽（０２６２８）跌０﹒９７％，報

１８﹒３６元；中國平安（０２３１８）亦跌０﹒４４０％，報９０﹒４５元。（ｅｃ）

