《經濟通通訊社２５日專訊》瀛海集團（０８６６８）明天（２６日）創業板掛牌，今日暗
在輝立交易場暗盤開報０﹒２５元，比上市價０﹒２４元高出４﹒１７％，每手１００００股計
，不考慮交易費用，獲利１００元。
瀛海集團在耀才暗盤交易市場最新報０﹒２７元，比上市價高出１２﹒５％。
瀛海集團為澳門持牌批發旅行代理商及汽車租賃服務提供商，公開發售部分錄得超額認購
５３﹒９倍，一手中籤率為３０％，認購２０手穩奪一手，股份定價為０﹒２４元，為招股價範
圍（０﹒２元至０﹒２４元）之上限。（ｅｃ）
25/09/2019 16:15
【新股上市】瀛海（０８６６８）暗盤開０﹒２５元高上市價逾４％
《經濟通通訊社２５日專訊》瀛海集團（０８６６８）明天（２６日）創業板掛牌，今日暗
在輝立交易場暗盤開報０﹒２５元，比上市價０﹒２４元高出４﹒１７％，每手１００００股計
，不考慮交易費用，獲利１００元。
瀛海集團在耀才暗盤交易市場最新報０﹒２７元，比上市價高出１２﹒５％。
瀛海集團為澳門持牌批發旅行代理商及汽車租賃服務提供商，公開發售部分錄得超額認購
５３﹒９倍，一手中籤率為３０％，認購２０手穩奪一手，股份定價為０﹒２４元，為招股價範
圍（０﹒２元至０﹒２４元）之上限。（ｅｃ）
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