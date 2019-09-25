《凱文隨筆－凱文》特朗普避彈劾，要找中國好朋友

《凱文隨筆－凱文》這邊廂張燈結彩慶國慶，一片祥和；那邊廂沸沸揚揚在撕殺，一片戾氣

。當今世界兩大超級大國的體制、文化，以至發展的差異，孰優孰劣，可見一斑。



美國民主黨眾議院議長佩洛西籌備經年的壓軸戲碼，今日終於正式上演，她宣布國會將對總

統特朗普展開彈劾調查；權傾華府的耄耋老太太可不是鬧著玩，一切都是經過精心部署，且還有

驚人的耐性，在過去日子透過舉行各種的聽證會，「諄諄善誘」人民，這個總統是如何無法無天

，需要修理。特朗普上任不久，民主黨就勞師動眾，搞了個「通俄門」調查，查了２２個月，四

百幾頁的報告出爐後，仍無法收拾老先生，畢竟老先生是精英中的精英。



老太太形容老先生「將違法亂紀變成美德」（Ｍａｋｉｎｇ Ｌａｗｌｅｓｓｎｅｓｓ Ａ

Ｖｉｒｔｕｅ），說得何其冠冕堂皇，其實老先生玩的只是華府一眾政客樂此不疲的齷齪權力

遊戲，只是他佔了上風而已。



彈劾總統的難關在「參議院」，這是特朗普所屬共和黨的地盤；然而，老先生自己的黨友、

重量級的參議員羅姆尼（Ｍｉｔｔ Ｒｏｍｎｅｙ）在佩洛西宣布有關調查之前，已跑出來表態

「要怎樣做就由眾議院說了算」，這跟他幾個月前對彈劾總統建議所表達的「不合適」意見，明

顯地起了質變。關鍵就在參議院內有多少個「叛徒」，政治交易從來就是利字當頭，誰跟你講道

義？



事緣一名特朗普政府內的告密者最近致函情報機關，揭露特朗普曾與烏克蘭總統澤連斯基通

過電話，要求對方調查拜登兒子的涉嫌貪污，還將一筆軍事援助烏克蘭的資金扣押起來，遲遲不

放行，以換取烏克蘭當局的合作。由於拜登也參加明年的總統大選，於是外國勢力干預美國大選

的舊調又再重彈。事件多個月前曾被炒作一番，後來又平息了，這次多了一個告密者，令事件變

得峰迴路轉。



當年纏繞尼克遜總統的歷史魑魅似乎又附上了特朗普；上世紀七十年代尼克遜未被正式彈劾

已自動辭職（因為證據確鑿），到九十年代風流俊俏的克林頓總統遭到彈劾，在白宮辦公室內淫

褻未成年的少女實習生，人證物證俱備，他竟然可以脫罪，揭示了這個信奉耶穌的國家政客的道

德水平與偽善，也展現了美國政壇權力遊戲的魔幻。



特朗普令「美國再偉大」的宏願，在美國那種惡鬥的政治體制下是難以實現的，更不必從經

濟及民生角度去討論其振興工業的困難與障礙。中美雙方據報將在兩星期內舉行高級別貿易會談

，也許中方會多給美方一些讓利，協助特朗普渡過這次難關，構建人類命運共同體，達成貿易協

議，屆時股票大升，皆大歡喜，還有誰去理彈劾一事。再說，中國一向是反對打貿易戰，兩敗俱

傷。



特朗普就是誤信了一些卑劣幕僚的意見，上任後便試圖遏止中國的發展；在外交方面，繼較

早前解僱鼓吹到處打仗的博爾頓後，在經濟政策方面，鼓吹打貿易戰的官員也許也看見博爾頓的

下場而懂得調整策略，否則一個不經意又在推特上發現自己被解僱了。特朗普在處理經濟問題若

能像處理外交那般果斷，要連任下一屆總統，易如反掌。



（作者凱文，從事英文媒體及翻譯工作逾３０年。彼為英國語言學家協會會員，且於

２０１５年取得特許語言學者資格。其專業履歷載於該會的網上名錄，讀者可到以下連結查閱

ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｃｉｏｌ﹒ｏｒｇ﹒ｕｋ╱ｔｒａｎｓｌａｔｏｒ╱ｐｒｏｆｉｌｅ

╱２９８１３╱３６╱１９５７）

