美股回吐拖累港股氣氛，恒指低開１１８點報２６１６２點



《經濟通通訊社２５日專訊》美國再度陷入兩黨政治紛爭，消息拖累美股三大指數回吐，今

早亞洲股市普遍回落，日經跌１６４點，首爾指數跌１６點。港股方面受氣氛拖累下低開１１８

點，其中內地為穩定國慶日豬肉價格，擬月內第二次投放１萬噸中央儲備凍豬肉，消息令萬洲

（００２８８）低開逾４％；另外，近日國泰（００２９３）就「氧氣瓶事件」解僱兩名員工，

連帶太古Ａ（０００１９）今日低開逾１％，並創下近一年半低位。

恆生指數報２６１６２點，跌１１８點或跌０﹒４５％，主板成交１６﹒０６億元。國企指

數報１０２４７點，跌２３點或跌０﹒２３％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌０﹒３３％，報５９﹒７５元；港交所

（００３８８）跌０﹒８％，報２２４元；騰訊控股（００７００）跌１﹒３７％，報３３１元

；中國移動（００９４１）無升跌，報６５﹒２元；友邦保險（０１２９９）跌１﹒７１％，報

７４﹒７５元。



恆指十大跌幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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萬洲國際（００２８８） ６﹒７２元 跌４﹒２７％

友邦保險（０１２９９） ７４﹒７５元 跌１﹒７１％

吉利汽車（００１７５） １２﹒６６元 跌１﹒５６％

中石化 （００３８６） ４﹒６３元 跌１﹒４９％

瑞聲科技（０２０１８） ４２﹒６５元 跌１﹒３９％

騰訊控股（００７００） ３３１﹒００元 跌１﹒３７％

中海油 （００８８３） １２﹒３４元 跌１﹒２８％

華潤置地（０１１０９） ３２﹒０５元 跌１﹒２５％

長實集團（０１１１３） ５３﹒１０元 跌１﹒２１％

石藥集團（０１０９３） １６﹒１０元 跌０﹒９８％

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（ｕｌ）

