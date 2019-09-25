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即市新聞

25/09/2019 16:45

《盤後部署》港股或下試２５８００點，季結前有機會重返二萬六關

　　《經濟通通訊社２５日專訊》隔晚美股因民主黨考慮彈劾總統特朗普而下挫，今早亞洲股市
普遍回落，而港股亦受拖累。內地「４＋７」公布帶量採購中標結果後，藥品股再度回吐，中生
製藥（０１１７７）失守１０元關口；另外手機設備股亦同樣捱沽，瑞聲（０２０１８）及舜宇
（０２３８２）收跌逾３％。種種因素拖累下，恆指今日失守二萬六關，低見２５９１７點，收
報２５９４５點，跌３３５點或跌１﹒２８％，主板成交７５５﹒７４億元，較上日增加不足１
％。國企指數報１０１６８，跌１０２點或跌１％。
　　內地Ａ股同樣下挫，上證綜合指數報２９５５點，跌２９點或跌１﹒００％；深證成份指數
報９６７１點，跌１４０點或跌１﹒４３％。兩市合共成交５２５７﹒４９億元。
　
＊德國經濟遇上逆風，迪拜債務危機再現＊

　　環球經濟重挫，範圍已席捲至歐洲。據德國傳媒報道，德國製造業的經營情況為１０年來表
現最差，據英國ＩＨＳ　Ｍａｒｋｉｔ對８００多間公司進行的調查結果顯示，９月份Ｍａｒｋ
ｉｔ　ＰＭＩ指數跌至４１﹒４。有學者分析指，製造業數據遜預期，主要由於英國脫歐所帶來
的不明朗因素，加上汽車行業訂單減少；而服務業ＰＭＩ亦跌至５２﹒５。作為歐洲第一大經濟
體系，具前瞻性的ＰＭＩ下挫，所帶來的連鎖反應難以估計，其他歐盟國家的經濟情況可能比預
期更差。
　　經濟下挫對中東亦帶來負面影響，惠譽發表報告指，考慮到中東房價下挫及不良貸款，阿聯
猶銀行或再次面臨風險。又指，目前原油供應過剩、油價下跌、消費者信心減弱，都對迪拜資產
產生負面影響。而迪拜樓價從２０１４高位計算，已經累跌２７％。惠譽強調，中東銀行業仍未
從２０１０年的資產崩盤中恢復，預料未來１２至１８個月將會出現更多資產重組及３級貸款比
率提高的情況。

＊明日考驗港股防守力，二萬六關有機重返＊

　　受美股拖累下，港股今日勢弱兼失守二萬六關口，但考慮到季結臨近，相信不少基金或機構
投資者為「做好盤數」而穩守關口，預料明日（２６日）期結，港股重返關口機會頗大。
　　不過，參考昨日（２４日）牛熊證街貨圖，牛證重貨區位處２５８００－２５８９９，不排
除港股明日有機會再殺多一百點「屠牛」後，才反彈至二萬六，投資者可考慮跌至該水平後，反
手做好倉博反彈，值博率較佳。（ｕｌ）

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