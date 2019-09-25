《經濟通通訊社２５日專訊》英國最高法院裁定首相約翰遜逼國會休會的做法是不合法，約
翰遜表明強烈不同意裁決，誓言英國無論能否達成脫歐協議都會在１０月３１日退出歐盟。
最高法院稱，約翰遜向英女王提出國會休會的不合法建議，破壞英國民選國會執行憲法賦予
的民主職能。
包括前保守黨首相馬卓安在內的資深政客都要求約翰遜向國會道歉，而反對黨亦迅速要求他
辭職，不過約翰遜表明不會。
正在美國紐約出席聯合國大會的約翰遜將提早回國，因英國下議院議長已宣布將在周三復會
。（ｍｎ）
25/09/2019 08:17
【脫歐之後】約翰遜拒絕下台，稱強烈不同意英國最高法院裁決
《經濟通通訊社２５日專訊》英國最高法院裁定首相約翰遜逼國會休會的做法是不合法，約
翰遜表明強烈不同意裁決，誓言英國無論能否達成脫歐協議都會在１０月３１日退出歐盟。
最高法院稱，約翰遜向英女王提出國會休會的不合法建議，破壞英國民選國會執行憲法賦予
的民主職能。
包括前保守黨首相馬卓安在內的資深政客都要求約翰遜向國會道歉，而反對黨亦迅速要求他
辭職，不過約翰遜表明不會。
正在美國紐約出席聯合國大會的約翰遜將提早回國，因英國下議院議長已宣布將在周三復會
。（ｍｎ）
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