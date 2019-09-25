《經濟通通訊社２５日專訊》美國眾議院本周提出一項跨黨立法提案，擬授權撥款１０億美
元協助小型及農村地區流動營運商更換華為及中興通訊（００７６３）網絡設備，以避免全國通
訊網絡被外國對手控制。
於６月時有消息人士曾稱，大約十多間美國鄉村電訊營運商正在與愛立信及諾基亞磋商，討
論如何替代目前十分依賴的華為網絡設備。鄉村無線協會（Ｒｕｒａ Ｗｉｒｅｌｅｓｓ Ａｓ
ｓｏｃｉａｔｉｏｎ）估計，約２５％的會員正使用華為及中興設備，並稱要取代這些設備需要
８至１０億美元。（ｍｎ）
25/09/2019 08:48
【華為風波】美眾議院擬立法撥款十億美元協助營運商替換華為設備
《經濟通通訊社２５日專訊》美國眾議院本周提出一項跨黨立法提案，擬授權撥款１０億美
元協助小型及農村地區流動營運商更換華為及中興通訊（００７６３）網絡設備，以避免全國通
訊網絡被外國對手控制。
於６月時有消息人士曾稱，大約十多間美國鄉村電訊營運商正在與愛立信及諾基亞磋商，討
論如何替代目前十分依賴的華為網絡設備。鄉村無線協會（Ｒｕｒａ Ｗｉｒｅｌｅｓｓ Ａｓ
ｓｏｃｉａｔｉｏｎ）估計，約２５％的會員正使用華為及中興設備，並稱要取代這些設備需要
８至１０億美元。（ｍｎ）
|國際動態25/09/2019
環保少女：面臨大滅絕 各國只談錢
|專訪24/09/2019
【專訪】創夢天地高煉惇：與騰訊不同領域合作 休閒類遊戲吸用戶
|專訪24/09/2019
【專訪】創夢天地高煉惇：有危就有機 內地行業監管提高遊戲質素
|生財有道24/09/2019
《開市Good Morning》熊麗萍料港交所或下試220元
|興證快訊24/09/2019
樓價回調
|國際動態24/09/2019
Thomas Cook倒閉 60萬旅客滯留海外
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰