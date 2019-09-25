【華為風波】美眾議院擬立法撥款十億美元協助營運商替換華為設備

《經濟通通訊社２５日專訊》美國眾議院本周提出一項跨黨立法提案，擬授權撥款１０億美

元協助小型及農村地區流動營運商更換華為及中興通訊（００７６３）網絡設備，以避免全國通

訊網絡被外國對手控制。

於６月時有消息人士曾稱，大約十多間美國鄉村電訊營運商正在與愛立信及諾基亞磋商，討

論如何替代目前十分依賴的華為網絡設備。鄉村無線協會（Ｒｕｒａ Ｗｉｒｅｌｅｓｓ Ａｓ

ｓｏｃｉａｔｉｏｎ）估計，約２５％的會員正使用華為及中興設備，並稱要取代這些設備需要

８至１０億美元。（ｍｎ）

