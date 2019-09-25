《台股攻略－馮偉明》買盤動力疲乏，台股今日跌４４點

《台股攻略》台股今日失守十日均線，跌４４﹒３２點，收１０，９７３點，成交量縮至新

台幣１０４４億元。

台積電開市一度下試月線，所幸盤中後段有買盤支持，終場升０﹒３８％；鴻海跌０﹒１％

；大立光則開低走高。金融股方面，國泰金及富邦金表現疲弱，各跌０﹒３％及１﹒３％。今日

中小型題材股表現較為出眾，包括黃金概念股、資產概念股、生技、遊戲、節能股、光通訊及半

導體設備等。除此之外，建漢、豐泰、光寶科、柏文及神盾等個股也為市場焦點。台達電受ＰＣ

業務表現不佳及工業自動化事業尚未復甦影響，內外資同步看淡第三季營利收益，接連下調目標

價，台達電今日股價跌近半根停板，跌破年線，創下波段新低。

台股今呈大漲小回格局，加上面臨１１０００點壓力區，在量能無法有效放大的情況下，預

期台股短線將維持高檔整理，建議投資者可留意具題材性的板塊及個股表現。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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