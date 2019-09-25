  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

25/09/2019 17:56

《台股攻略－馮偉明》買盤動力疲乏，台股今日跌４４點

　　《台股攻略》台股今日失守十日均線，跌４４﹒３２點，收１０，９７３點，成交量縮至新
台幣１０４４億元。
　　台積電開市一度下試月線，所幸盤中後段有買盤支持，終場升０﹒３８％；鴻海跌０﹒１％
；大立光則開低走高。金融股方面，國泰金及富邦金表現疲弱，各跌０﹒３％及１﹒３％。今日
中小型題材股表現較為出眾，包括黃金概念股、資產概念股、生技、遊戲、節能股、光通訊及半
導體設備等。除此之外，建漢、豐泰、光寶科、柏文及神盾等個股也為市場焦點。台達電受ＰＣ
業務表現不佳及工業自動化事業尚未復甦影響，內外資同步看淡第三季營利收益，接連下調目標
價，台達電今日股價跌近半根停板，跌破年線，創下波段新低。
　　台股今呈大漲小回格局，加上面臨１１０００點壓力區，在量能無法有效放大的情況下，預
期台股短線將維持高檔整理，建議投資者可留意具題材性的板塊及個股表現。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道25/09/2019
新世界：對收地持開放態度，將捐300萬呎農地做社會房屋
生財有道25/09/2019
團結香港基金提「港人組屋」 倡重推租者置其屋計劃
生財有道25/09/2019
運動風氣盛 申洲貴得有道理
生財有道25/09/2019
超低估值再現 中石油力爭上游
剖析天下25/09/2019
經濟前景摸不清 聯儲局又鴿又鷹
剖析天下25/09/2019
遷都計劃或提振印尼經濟
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金