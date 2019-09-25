《古臣周記－古臣》十一黃金周料炒內需股，有２隻最可睇好！

《古臣周記》由於呢排香江無咩好消息，「孖屐」升完好快又回落，好多缸友趁有反彈就獲

利走人，當中唔少人見個「孖屐」咁唔穩定，都會選擇買內需股避險，但依家魚缸氣氛咁差，阿

臣就覺得就算買內需股都未必可以避到險，始終魚缸少咗咁多水，缸友要吃大茶飯不再有啦！不

過，神州由於下星期二（１０月１日）開始一連七日嘅黃金周，孖屐估阿爺喺國慶前後出政策嚟

推動消費，尤其上禮拜阿爺就大力推動全民運動，故個別內需股可以趁黃金周博下反彈！

交銀最新就出咗份報告分析今個月１６號至２０號期間嘅行業股價表現，內需股就喺咁多行

業之中領先，而當中體育用品嘅估值有上升，而其他行業包括服裝供應商、家電、奢侈品牌、餐

館同零售商嘅估值都跌。



＊阿爺推全民健身，３６１度值博率最高＊



阿爺喺今個月初發布有關於推廣足球、籃球和排球嘅「體育強國建設綱要」之後，國務院

月中又再發布關於促進全民健身，同體育消費推動體育產業高質量發展嘅意見，希望可以促進全

民健身同體育消費，所以上星期體品股就成為城中大熱！

由於有政策幫助，體品股喺黃金周前後表現應該都唔會太差，而最龍頭嘅就數安踏體育

（０２０２０）同李寧（０２３３１），不過阿臣就比較睇好３６１度（０１３６１）。雖然佢

近期中期業績喺同行裡面唔算勁，半年股東應佔溢利只喺按年升近１０巴仙至３﹒６７億銀人仔

，不過佢股價平，而且息率喺龍頭之中最高，穩定之餘又可以博佢喺黃金周前後一星期有炒作。

技術圖上面睇，２０天線升破２５０天線，而佢嘅保歷加通道頂部同底部有上移跡象，短期或可

升到一年前高位２﹒１１銀。



＊看好內需新經濟股，美團仍有突破空間＊



另外，除咗要跟住阿爺步伐走之外，阿臣認為有Ｄ內需帶動嘅新經濟股，都會因為黃金周而

造好，其中，最睇好美團點評（０３６９０），因為美團除咗外賣之外，佢旗下嘅大眾點評今年

年頭都有其他搞作，當中有「必系列」排行榜，好似「必吃榜」、「必逛榜」同「必住榜」等等

，佢哋羅列哂飲食住行四大方面嘅出遊需求，非常方便鐘意旅行嘅缸友，而且仲慳返唔少搵資料

時間，正正啱哂下星期要出去玩嘅神州缸友。當用戶睇開「必系列」，自然就會一條龍用埋美團

嚟預訂酒店同其他套票。

高盛最新有報告指，美團喺上市一年後，已經喺神州鞏固咗市埸領先嘅地位，預計２０２２

年仲會賺多達３４０億人仔。高盛指，美團網上滲透空間大，相信美團會有增長前景，畀佢「買

入」投資評級，目標價上調至９７﹒５銀。

美團今日（２５日）先破完頂嚟高見７９﹒５５銀，但佢ＲＳＩ雖然近７０，但氣勢仍盛，

高處未算高，預料佢喺黃金周後一周都仲有得發力。

謂返阿臣個倉，阿臣噚日喺１﹒７銀入?１００００股３６１度，博佢短期反彈！而金礦股

方面，暫時不買住，古臣唔想同一時間揸咁多貨。



表列截至９月２５日（１１：２５ａｍ止）阿臣投資組合表現：



股份 股數 平均買入價 現價 總值

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

港股：

３６１度 １００００股 １﹒７０元 １﹒７１元 １７１００元

金界 ２０００股 ９﹒６５元 １２﹒１０元 ２４２００元

煤氣 １０００股 １６﹒００元 １５﹒３８元 １５３８０元

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股票市值 ： ５６６８０元

剩餘現金 ： １０３１０５元

組合淨值 ： １５９７８５元

組合本月收益表現： ＋１﹒６％（截至上月底止組合淨值：１５７３１８元）

組合累計收益表現： ＋５２﹒２％（本金１０５０００元計）（２０１６年８月開倉）



＊數據截至今日１１：２５ａｍ

