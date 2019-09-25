《談國論企－黎偉成》手機設備股受惠５Ｇ新年代

《談國論企》中國工信部於２０１９年６月發出４個５Ｇ牌照，使中國正式邁入５Ｇ商用化

的新年代，而一眾電信營運商以至與電信相關的企業都匆匆朝著５Ｇ業務發展，特別是手機製造

商，更很快便推出許許多多５Ｇ智能手機，當然使手機設備製造商受惠不淺。這從以光學為主的

舜宇光學（０２３８２）光學零件中的手機鏡頭於２０１９年８月份的出貨量加快速度增，而光

電產品中的手機攝像模組亦保持穩增之態，相信中國的５Ｇ商用化加大營運力度，會使手機設備

生產商受惠日甚。



＊智能手機對鏡頭要求提質升級多樣化＊



舜宇光學實際早受智能手機的鏡頭不斷提質、升級和多樣化發展之惠，並可見之於其業績：

股東應佔溢利於２０１９年上半年達１４﹒３１億元（人民幣．下同），同比增長２１﹒３８％

，較２０１８年同期的１﹒７２５％升幅多增１９﹒６５５個百分點，績佳。舜宇更加大研發開

支，於２０１９年上半年所涉的８﹒２６億元，同比飆升５１﹒８％，當然是為了在５Ｇ新時代

的「改變社會」中爭取更多業務和更大回報。

至於舜宇光學的８月份的營運保持佳態，特別是（甲）光學零件的最核心產品（Ｉ）手機鏡

頭，出貨量於是月份達１﹒３２億件，同比增長２２﹒１％，較２０１８年８月份所增的

２﹒６％多增凡１９﹒５個百分點之普，而環比４６﹒８％的升幅則維持上年度４６﹒２％的超

高增長，此數更超越４月份的１﹒１３億件而成為２０１９年出貨暫見最多的一個月份。相信這

與手機製造商在研發、開拓、製造的５Ｇ智能手機，需要更優質和更多用途的鏡頭有關。

和（ＩＩ）車載鏡頭的出貨量亦理想，於２０１９年８月所達４６５﹒３萬件同比增長

１３﹒８％，而環比更飆升３１﹒５％，當然比２０１８年同期分別上升３﹒６％與１４﹒６％

要好得多。

但（ＩＩＩ）玻璃球面鏡片則差強人意，於２０１９年８月出貨僅達２２９萬件，同比減少

１２﹒７％，環比更回落２３﹒２％。

至於（乙）光電產品，最重要的手機攝像模組的出貨量於２０１９年８月達５６１３﹒８萬

件，同比增長１６﹒４％，而２０１８年同期卻飆升７３﹒３％，環比增長２２﹒３％亦遜於上

年８月份所增的３６﹒４％。



＊動圈器件等聲學需求料會轉殷切＊



另一個智機手機設備製造商，瑞聲科技（０２０１８）股東應佔溢利２０１９年上半年達

７﹒７億元，同比減少５６﹒７％，較上年同期所減１６﹒４％多減４０﹒３個百分點，主要受

困於（Ｉ）智能手機出貨量在４Ｇ待轉５Ｇ期間有所減少，但二季度較一季度有提升；和

（ＩＩ）美國對華挑起貿戰，環球消費電子市場需求放緩，使該集團即使無直接出口美國，主要

客戶訂單減少。

即使多個主要業務受到出貨量及美對華貿戰的雙重夾擊，但瑞聲科技仍有若干發展值得俏看

，其中（一）以動圈器件為主的聲學業務，營業額３６﹒５億元同比減少１５％，扭轉上年尚略

增３﹒９１％之況，而分部溢利１０﹒９７億元更大減３２﹒０４％，降幅遠多於上年同期的

３﹒８７％，此乃受到傳縭產品價格下跌之壓，但「入門級」超線性結構ＳＬＳ從高端透滲至中

端，而二季度更開始由「升級版」替代「入門級」。

和（二）電磁傳動精密結構件的營業額３０﹒３億元同比減少１２％，分部溢利９億元更跌

３３﹒８％，「雙跌」之況乃受困單價及出貨量皆回落，但振動線馬達於二季度回升，估計全年

可達２０００萬元，有數以倍計的增長。

由是觀之，瑞聲於雙重夾擊的逆境下仍奮發圖強，而這正正顯示出其研發開支８﹒３１億元

同比增１５﹒１％，不僅與營業額７５﹒６８億元跌１０﹒１７％有強烈對比，所涉額度更高於

純利７﹒７億元約４０００萬元，而所獲專利３９５６項，較２０１８年底時增加１８％。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

