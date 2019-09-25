《異動股》中國藝術金融（０１５７２）突遭洗倉，現狂瀉七成半

《經濟通通訊社２５日專訊》中國藝術金融（０１５７２）突遭洗倉，現價急瀉

７５﹒２２％，報０﹒２２３元；成交約１﹒２９億股，涉資３４９９萬元。盤中低見

０﹒２０１元，創上市來新低。

現時，恆生指數報２５９７１點，跌３０９點或跌１﹒１８％，主板成交５６９﹒２５億元

。國企指數報１０１７５點，跌９５點或跌０﹒９３％。

上證綜指報２９６５點，跌１９點或跌０﹒６５％，成交１８１７﹒７２億元人民幣。

深成指報９７０９點，跌１０２點或跌１﹒０４％，成交２８８２﹒８９億元人民幣。



表列十大跌幅股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中國藝術金融（０１５７２） ０﹒２２３元 跌７５﹒２２％

柏榮集團控股（０８３１６） ０﹒３８０元 跌６６﹒９６％

龍輝國際控股（０１００７） ０﹒０５３元 跌３２﹒９１％

新昌創展控股（０１７８１） ０﹒９７０元 跌２６﹒５２％

騰邦控股 （０６８８０） １﹒０５０元 跌２２﹒７９％



新華通訊頻媒（００３０９） ０﹒１３０元 跌１９﹒２５％

浙江永安 （０８２１１） ０﹒１３０元 跌１７﹒２０％

玖源集團 （００８２７） ０﹒１５９元 跌１６﹒３２％

華星控股 （０８２３７） ０﹒０４２元 跌１６﹒００％

鼎立資本 （００３５６） ０﹒０４４元 跌１５﹒３８％

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（ｆｚ）

