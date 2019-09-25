【駐京專電】中行報告料內地三季度ＧＤＰ增速放緩至６﹒０９％

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》中國銀行研究院發布《２０１９年四季度

經濟金融展望報告》。《報告》認為，今年三季度中國經濟的內外部環境更加複雜嚴峻。外部需

求放緩疊加國內需求疲弱，中國經濟運下行壓力繼續增大，預計三季度中國ＧＤＰ增速將進一步

放緩至６﹒０９％。展望四季度，外部環境依然複雜多變，但隨著中美貿易談判的再度重啟以及

「六穩」政策的落地和顯效，中國經濟平穩運行的積極因素增多，預計中國經濟將在四季度企穩

，２０１９全年ＧＤＰ增長６﹒２％左右。

宏觀調控政策方面：一是財政政策加力增效；二是貨幣政策繼續適時適度適向逆周期調節；

三是加快推動產業結構轉型升級；四是房地產調控以穩為主：五是建立健全逆周期監管機制。



＊全球經濟放緩趨勢更加明顯＊



關於全球經濟金融形勢，《報告》認為，２０１９年第三季度，全球貿易摩擦加劇，製造業

生產和國際投資呈收縮態勢，商業信心受到衝擊，全球經濟放緩趨勢更加明顯。展望未來，全球

經濟面臨的風險在於全球貨幣寬松潮引發的潛在金融波動以及部分新興市場脆弱性引發的金融動

盪。高科技行業對美國經濟具有較大拉動作用，未來科技競爭將成為引領和改變國際政經格局的

重要因素。英國脫歐不確定性拖累歐洲經濟，延期脫歐可能成為新的選項。美元指數高企、避險

情緒加重等因素導致美國以外市場的美元流動性增速放緩，新興市場出現資本流出寬鬆貨幣政策

難掩美元流動性趨緊態勢。

