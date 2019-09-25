  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

25/09/2019 10:41

【駐京專電】中行報告料Ａ股穩健上漲，「債牛」格局不改

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》中國銀行研究院發布《２０１９年四季度
經濟金融展望報告》。《報告》預期，Ａ股穩健上漲，「債牛」格局不改。主要利好因素有：一
是貨幣政策穩健偏寬。「全面＋定向」降准將向市場釋放約９０００億流動性，且監管部門嚴控
資金流向房地產市場，有助於資金流向股市。
　　二是增量資金仍將持續入場ＭＳＣＩ、富時羅素和標普道瓊斯股指對Ａ股的增加佔比或全納
將給市場帶來大量（主動或被動配置）增量資金；隨著商業銀行理財子公司陸續設立，更多理財
資金將進入股市；社保基金、養老基金、險資等長線資金也在提速入市。三是資本市場的改革開
放紅利進一步釋放。但仍需關注中美貿易摩擦、全球經濟增長動能放緩、美股回調引發全球市場
共振等不利因素的影響。
　　另外債市牛市格局不改，但震蕩風險有所抬頭。一是經濟下行、貨幣寬松預期下，利率有進
一步下探空間。二是金融機構配置債市的力度加大，利好債市發展。受實體經濟需求低迷等影響
，銀行等金融機構配置債券的力度明顯增強。
　　前７個月，銀行配置的債券佔其資產的比重為１６﹒３％，為２０１４年以來的相對高點。
與此同時，外資配置中國債券市場的熱情持續高漲。截至２０１９年６月末，境外機構持有的中
國境內債券規模為２萬億元人民幣，為歷史高點。同時需關注以下不利因素：第一，通脹上行制
約長端利率下行幅度。第二，中小銀行同業融資風險有所上升，市場利率分層現象明顯。第三，
同業監管政策存在變數，市場預期不穩。

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態25/09/2019
環保少女：面臨大滅絕 各國只談錢
專訪24/09/2019
【專訪】創夢天地高煉惇：與騰訊不同領域合作 休閒類遊戲吸用戶
專訪24/09/2019
【專訪】創夢天地高煉惇：有危就有機 內地行業監管提高遊戲質素
生財有道24/09/2019
《開市Good Morning》熊麗萍料港交所或下試220元
興證快訊24/09/2019
樓價回調
國際動態24/09/2019
Thomas Cook倒閉 60萬旅客滯留海外
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金