【駐京專電】中行報告料Ａ股穩健上漲，「債牛」格局不改

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》中國銀行研究院發布《２０１９年四季度

經濟金融展望報告》。《報告》預期，Ａ股穩健上漲，「債牛」格局不改。主要利好因素有：一

是貨幣政策穩健偏寬。「全面＋定向」降准將向市場釋放約９０００億流動性，且監管部門嚴控

資金流向房地產市場，有助於資金流向股市。

二是增量資金仍將持續入場ＭＳＣＩ、富時羅素和標普道瓊斯股指對Ａ股的增加佔比或全納

將給市場帶來大量（主動或被動配置）增量資金；隨著商業銀行理財子公司陸續設立，更多理財

資金將進入股市；社保基金、養老基金、險資等長線資金也在提速入市。三是資本市場的改革開

放紅利進一步釋放。但仍需關注中美貿易摩擦、全球經濟增長動能放緩、美股回調引發全球市場

共振等不利因素的影響。

另外債市牛市格局不改，但震蕩風險有所抬頭。一是經濟下行、貨幣寬松預期下，利率有進

一步下探空間。二是金融機構配置債市的力度加大，利好債市發展。受實體經濟需求低迷等影響

，銀行等金融機構配置債券的力度明顯增強。

前７個月，銀行配置的債券佔其資產的比重為１６﹒３％，為２０１４年以來的相對高點。

與此同時，外資配置中國債券市場的熱情持續高漲。截至２０１９年６月末，境外機構持有的中

國境內債券規模為２萬億元人民幣，為歷史高點。同時需關注以下不利因素：第一，通脹上行制

約長端利率下行幅度。第二，中小銀行同業融資風險有所上升，市場利率分層現象明顯。第三，

同業監管政策存在變數，市場預期不穩。

