【駐京專電】國慶聯歡活動１０月１日晚８時在天安門廣場舉行

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》慶祝中華人民共和國成立７０周年活動新

聞中心舉辦第二場專題集體採訪。聯歡活動將於１０月１日晚８時在天安門廣場舉行，總時長

９０分鐘。整個聯歡活動由主題表演、中心聯歡表演、群眾聯歡、煙花表演四個功能表演區組成

。

主題表演區設在金水橋南端的長安街上，３２９０名聯歡群眾將通過手持光影屏和表演道具

進行組圖、立體呈現，分《紅旗頌》《我們走在大路上》《在希望的田野上》《領航新時代》四

個章節。

