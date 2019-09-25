【駐滬專電】上期所將推進鉻鐵、氧化鋁、天然氣等品種上市

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２５日上海專電》上期所理事長姜岩今日在不鏽鋼期貨上市

儀式上表示，上期所將加大力度推進品種創新，持續推進低硫燃料油、氧化鋁、鉻鐵、冷軋薄板

、天然氣等期貨品種及相關期權合約上市，穩步擴大標準倉單可交易品種，為實體經濟提供更多

風險管理工具。

在期貨市場對外開放方面，姜岩表示，上期所將持續探索現有品種國際化路徑，深化與「一

帶一路」沿線國家和地區、與境外機構的務實合作，不斷提升期貨市場的國際化水平和服務能力

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