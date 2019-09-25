《午市前瞻》港股月底前續向下料試２５５００，黃金可高追避險

《經濟通通訊社２５日專訊》美國陷入兩黨政治紛爭，拖累美股三大指數回吐。港股今早亦

低開１１８點報２６１６２，由於美國總統特朗普對中國的貿易行為作出嚴厲譴責，稱不會接受

一份差勁的美中貿易協議，港股跌幅擴大，一度瀉３５５點低見２５９２５，及後跌勢稍有減弱

。最終恆指半日收報２６０３１點，跌２４９點或０﹒９５％，主板成交４３７﹒４１億元。國

企指數報１０１９３點，跌７７點或０﹒７６％。

內地Ａ股股市向下，上證綜合指數報２９６８點，跌１７點或０﹒５７％，成交

１２４３﹒５１億元人民幣；深證成分指數報９６９６點，跌１１５點或１﹒１７％，成交

１９９０﹒０２億元人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）跌０﹒３３％，報５９﹒７５元；港交所（００３８８）

挫１﹒０６％，報２２３﹒４元；騰訊（００７００）挫１﹒７３％，報３２９﹒８元；中移動

（００９４１）為小米營辦５Ｇ流動網絡服務，半日微升０﹒４６％，報６５﹒５元；友邦

（０１２９９）跌１﹒９１％，報７４﹒６元。



＊國策影響醫藥股回吐，手機股豬肉股受沽壓＊



手機設備股見回落，小米集團（０１８１０）出新５Ｇ手機惟欠驚喜，半日挫４﹒５１％，

報８﹒９元；舜宇光學（０２３８２）亦挫２﹒８４％，報１１２﹒９元；瑞聲科技

（０２０１８）走低３﹒３５％，報４１﹒８元；丘鈦科技（０１４７８）挫３﹒２６％，報８

﹒６１元；富智康（０２０３８）軟１﹒０４％，報０﹒９５元。

由於豬價回落且貿易戰升溫，豬肉股走低，萬洲國際（００２８８）跌１﹒４３％，報

６﹒９２元；中糧肉食（０１６１０）走低２﹒７６％，報２﹒４７元；雨潤食品

（０１０６８）挫２﹒１３％，報０﹒９２元。

帶量採購結果出爐藥品均價跌五成九，醫藥股受挫，中生製藥（０１１７７）挫

４﹒３９％，報１０﹒０２元，暫為表現最差藍籌；石藥（０１０９３）走低２﹒５８％，報

１５﹒８４元；國藥（０１０９９）跌２﹒０７％，報２６元；翰森製藥（０３６９２）急挫７

﹒６％，報２３﹒１元；白雲山（００８７４）軟２﹒０１％，報２６﹒８５元。



＊公用、燃氣股表現不一，汽３車股全線向下＊



公用股個別走，長江基建（０１０３８）漲０﹒７６％，報５２﹒９元，暫為半日表現最佳

藍籌；新創建（００６５９）全年純利跌三成三至４０億元，股價跌８﹒１５％，報１１﹒７２

元，盤中低見１１﹒６６元，創近兩年半新低；中華煤氣（００００３）跌１﹒１６％，報

１５﹒３２元；電能實業（００００６）軟０﹒０９％，報５２﹒７元；載通（０００６２）

跌０﹒５１％，報１９﹒７元；港鐵（０００６６）跌０﹒３３％，報４５元。

燃氣股個別走，中國燃氣（００３８４）獲大和升評級由「持有」升至「優於大市」，半日

走高０﹒３３％，報４５元，暫為表現最佳國指股；新奧能源（０２６８８）跌１﹒９２％，報

８１﹒８５元；華潤燃氣（０１１９３）微升０﹒７９％，報３８﹒５元；南方能源

（０１５７３）無升跌，報１﹒９３元；天倫燃氣（０１６００）微漲０﹒１３％，報７﹒７１

元。

汽車股全線向下，比亞迪股份（０１２１１）挫３﹒５８％，報３９﹒１元，暫為半日表現

最差國指股；廣汽（０２２３８）跌１﹒２９％，報７﹒６７元；東風集團（００４８９）微升

０﹒５１％，報７﹒８１元；華晨中國（０１１１４）挫１﹒８６％，報８﹒４６元；吉利汽車

（００１７５）跌１﹒８７％，報１２﹒６２元。



＊連敬涵：中美貿易進展不明朗，金價料上升吼相關股＊



昨晚美股指數創一個月最大跌幅，美國總統特朗普發表言論，再次令投資者擔憂中美貿易戰

拖累市場。港股低開後持續向下，一度失守２６０００點。匯盈資產管理董事總經理連敬涵對《

經濟通通迅社》表示，最近市場情緒偏淡，缺乏上升動力，主要影響因素有兩方面，其一，昨晚

特朗普言論對中美貿易談判負面，引起市場擔憂，對下月雙方談判無期望，相信要到下一次兩國

元首見面才有進展；其二，近期香港社會事件，以及在即將到來的國慶日是否會有新的行動。料

恆指本月會繼續下跌，低見２５５００點，上線阻力料在廿天線附近（約２６４６９點）。

股市走勢不穩定，黃金受追捧，周二（２４日）黃金觸及三周高位。連敬涵認為，黃金可以

高追，因為在上次黃金攀升後，市場憧憬中美貿易談判發展，黃金價格故已有一定的回調。現時

，因中美貿易進展不明朗，加上美國局勢不穩，黃金紛紛再次炒起。相信未來局勢仍然難講，可

以吸納相關股份避險。（ｆｚ、ｊｔ）

