【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１３﹒２億人幣，買騰訊平保沽招行石藥

《經濟通通訊社２５日專訊》美國總統特朗普面臨彈劾危機，民主黨及共和黨政治紛爭，拖

累美股三大指數隔晚（２４日）回吐。另外，特朗普在聯合國大會上對中國的貿易行為作出嚴厲

譴責，令兩國貿易戰有升溫跡象，港股今早低開１１８點後持續低走更失守二萬六關，最多急跌

３６３點低見２５９１７點，最終全日蒸發３３５點或１﹒２８％，報２５９４５點。

按額度計算，北水全日淨流入１３﹒１９億元人民幣，為兩星期以來淨流入最多的一日。北

水淨買入最多的個股依次是騰訊控股（００７００）、中國平安（０２３１８）、建設銀行

（００９３９）；淨賣出最多的依次是招商銀行（０３９６８）、石藥集團（０１０９３）、舜

宇光學（０２３８２）。

主板成交７５５﹒７４億元，與昨日大致相若，其中港股通成交９７﹒７９億元，佔總成交

１２﹒９％。



＊北水續力沽招行買建行，吸中生拋石藥＊



北水今日繼續力沽招行並買入建行，招行淨沽出１﹒９１億元，建行淨買入１﹒４６億元。

招行股價全日跌０﹒５６％收３５﹒８元，建行軟０﹒６７％報５﹒９元。

《國家組織藥品集中採購和使用試點全國擴圍產生擬中選結果》顯示，聯盟採購共有７７家

企業參與，擬中選企業４５家，擬中選產品６０個。與聯盟地區２０１８年最低採購價相比，擬

中選產品價格平均降幅５９％，與去年「４＋７」試點地區中選價格水平相比平均降幅２５％。

北水是日非全面力沽醫藥股，中生製藥（０１１７７）全日獲北水淨流入１﹒２５億元，惟全日

股價跌５﹒３４％，報９﹒９２元；石藥集團則遭到北水「離棄」，全日淨流出１﹒６６億元，

股價則收跌３﹒６９％報１５﹒６６元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱（編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

淨買入最多港股：

騰訊控股（００７００） ２．７５

中國平安（０２３１８） １．６５

建設銀行（００９３９） １．４６

中生製藥（０１１７７） １．２５

工商銀行（０１３９８） １．０５



淨沽出最多港股：

招商銀行（０３９６８） －１．９１

石藥集團（０１０９３） －１．６６

舜宇光學（０２３８２） －１．００

中國太保（０２６０１） －０．３１

融創中國（０１９１８） －０．０５

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｃ）

