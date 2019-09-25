《美元走勢－羅明立》美元反覆短線區間操作，英鎊１﹒２５阻力大

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０７﹒４２ １０６﹒９７ １０７﹒１０

歐元╱美元 １﹒１０２１ １﹒０９９１ １﹒１０１８

英鎊╱美元 ０﹒８０４２ ０﹒８００４ ０﹒８００６

美元╱瑞郎 ０﹒９８７５ ０﹒９８５０ ０﹒９８５７

美元╱港元 ７﹒８４１６ ７﹒８３６２ ７﹒８４０４



《美元走勢》美國９月消費者信心指數回落至１２５﹒１，低於預期的１３４﹒１，亦是近

９個月以來最大跌幅，前值為１３５﹒２，反映消費者對經濟前景信心減弱，影響消費意欲。美

國總統特朗普再度指責中國在貿易上不公平對待美國，包括操控人民幣匯率，同時強調不會接受

較差的條款，意味中美達到暫時性協定的機會很微，再度引起對貿易戰的憂慮。若中美貿易衝突

未能改善，美聯儲或需要繼續減息穩定經濟，不過由於局方的態度不明確，令美元走勢反覆，建

議短線投資者於區間操作買賣。

英國最高法院裁決，首相約翰遜建議英女皇頒令國會休會屬於違法，而英國國會議長亦隨即

宣布今天重開國會，令約翰遜的「脫歐」計劃再度受挫，英國於１０月底出現硬脫歐的風險下降

，刺激英鎊短線回升。英倫銀行表示會因應脫歐影響調控貨幣政策，目前硬脫歐的風險下降，估

計英倫銀行亦不急於減息，因此英鎊跌幅應有限，留意１﹒２３８０的支持，但１﹒２５以上阻

力仍然大。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 賣出歐元 １﹒１０００ １﹒０９００ １﹒１０５０

英鎊╱美元 賣出英鎊 １﹒２４８０ １﹒２３５０ １﹒２５３０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

