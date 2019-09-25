《美元走勢－羅明立》美元反覆短線區間操作，英鎊１﹒２５阻力大

最高 最低 東京收市
美元╱日圓 １０７﹒４２ １０６﹒９７ １０７﹒１０
歐元╱美元 １﹒１０２１ １﹒０９９１ １﹒１０１８
英鎊╱美元 ０﹒８０４２ ０﹒８００４ ０﹒８００６
美元╱瑞郎 ０﹒９８７５ ０﹒９８５０ ０﹒９８５７
美元╱港元 ７﹒８４１６ ７﹒８３６２ ７﹒８４０４
《美元走勢》美國９月消費者信心指數回落至１２５﹒１，低於預期的１３４﹒１，亦是近
９個月以來最大跌幅，前值為１３５﹒２，反映消費者對經濟前景信心減弱，影響消費意欲。美
國總統特朗普再度指責中國在貿易上不公平對待美國，包括操控人民幣匯率，同時強調不會接受
較差的條款，意味中美達到暫時性協定的機會很微，再度引起對貿易戰的憂慮。若中美貿易衝突
未能改善，美聯儲或需要繼續減息穩定經濟，不過由於局方的態度不明確，令美元走勢反覆，建
議短線投資者於區間操作買賣。
英國最高法院裁決，首相約翰遜建議英女皇頒令國會休會屬於違法，而英國國會議長亦隨即
宣布今天重開國會，令約翰遜的「脫歐」計劃再度受挫，英國於１０月底出現硬脫歐的風險下降
，刺激英鎊短線回升。英倫銀行表示會因應脫歐影響調控貨幣政策，目前硬脫歐的風險下降，估
計英倫銀行亦不急於減息，因此英鎊跌幅應有限，留意１﹒２３８０的支持，但１﹒２５以上阻
力仍然大。
方向 入市價 目標位 止蝕
美元╱日圓 觀 望
歐元╱美元 賣出歐元 １﹒１０００ １﹒０９００ １﹒１０５０
英鎊╱美元 賣出英鎊 １﹒２４８０ １﹒２３５０ １﹒２５３０
美元╱瑞郎 觀 望
美元╱加元 觀 望
澳元╱美元 觀 望
紐元╱美元 觀 望
《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》