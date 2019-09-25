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即市新聞

25/09/2019 16:52

《美元走勢－羅明立》美元反覆短線區間操作，英鎊１﹒２５阻力大

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１０７﹒４２　　　１０６﹒９７　　　１０７﹒１０
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１０２１　　　１﹒０９９１　　　１﹒１０１８
　　　英鎊╱美元　　　　０﹒８０４２　　　０﹒８００４　　　０﹒８００６
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９８７５　　　０﹒９８５０　　　０﹒９８５７
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４１６　　　７﹒８３６２　　　７﹒８４０４
　
　　《美元走勢》美國９月消費者信心指數回落至１２５﹒１，低於預期的１３４﹒１，亦是近
９個月以來最大跌幅，前值為１３５﹒２，反映消費者對經濟前景信心減弱，影響消費意欲。美
國總統特朗普再度指責中國在貿易上不公平對待美國，包括操控人民幣匯率，同時強調不會接受
較差的條款，意味中美達到暫時性協定的機會很微，再度引起對貿易戰的憂慮。若中美貿易衝突
未能改善，美聯儲或需要繼續減息穩定經濟，不過由於局方的態度不明確，令美元走勢反覆，建
議短線投資者於區間操作買賣。
　　英國最高法院裁決，首相約翰遜建議英女皇頒令國會休會屬於違法，而英國國會議長亦隨即
宣布今天重開國會，令約翰遜的「脫歐」計劃再度受挫，英國於１０月底出現硬脫歐的風險下降
，刺激英鎊短線回升。英倫銀行表示會因應脫歐影響調控貨幣政策，目前硬脫歐的風險下降，估
計英倫銀行亦不急於減息，因此英鎊跌幅應有限，留意１﹒２３８０的支持，但１﹒２５以上阻
力仍然大。　
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　賣出歐元　　１﹒１０００　　　１﹒０９００　　　１﹒１０５０
　　　英鎊╱美元　　賣出英鎊　　１﹒２４８０　　　１﹒２３５０　　　１﹒２５３０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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