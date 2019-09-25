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25/09/2019 09:21

【世紀合併】李小加：兩所合併始能令倫敦脫歐後續成主要金融中心

　　《經濟通通訊社２５日專訊》《信報》報道，港交所（００３８８）提出併購倫敦證券交易
所後，兩所行政總裁首度出現於同一公開場合。港交所行政總裁李小加出席倫敦出席論壇時指，
港交所及倫交所合併後，始能令倫敦在脫歐後繼續成為主要金融中心，並謂在未來２０年倫敦會
成為人民幣、美元及歐元的中心。
　　不過倫交所行政總裁Ｄａｖｉｄ　Ｓｃｈｗｉｍｍｅｒ卻表示，香港獨特定位或會逐漸模糊
，更指香港日後恐失去現時具競爭性的定位，料上海會成為中國金融樞紐。他又提到，香港近期
局勢不穩正對港交所的業務帶來影響。（ｈｌ）

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