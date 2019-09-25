【本港樓市】團結香港基金提「港人組屋」，倡重推租者置其屋計劃

《經濟通通訊社２５日專訊》團結香港基金發表最新房屋政策建議，針對五大社群提出「港

人組屋」計劃，包括重推「租置計劃」、全面開放「白居二」市場、新建公屋可租可買、鎖定補

價、首次置業免息貸款等十項政策措施，期望可讓七至八成市民擁有自置物業。



＊倡全面重推優化「租者置其屋計劃」＊



其中，就現有公屋租戶，基金會建議全面重推優化「租者置其屋計劃」，讓大部分公屋居民

有機會購買租住單位；至於釐定售價方面，則可參考過去計劃，以平均單位是二五折作為定價，

並將補價鎖定在單位出售當日，令補價不會隨市價上升。此外，若單位在二手市場轉讓於綠表或

白表家庭，亦建議可無需補價。除引入補地價鎖定機制，基金會亦倡議放寬居屋租賃及流轉限制

，准許未補價居屋業主，可在市場上購買另一個未補價人資助房屋單位。

對於正輪候公屋或劏房租戶，建議政府可提供租金津貼及新公屋可租可買等，另外，政府亦

可為首次置業青年提供免息貸款，並將所需首期金額減至樓價一成，相關計劃設有適當年齡限制

及入息資產限額，而樓價以８００萬元為上限，購買單位可以是一手或二手的私人樓宇。



＊政府需推行大刀闊斧房屋政策改革＊



團結香港基金總幹事鄭李錦芬稱，目前社會情況反映過去的房屋政策已無法維持，認為政府

必須正視社會深層次矛盾根源，推行大刀闊斧的房屋政策改革。

團結香港基金總幹事兼公共政策研究院主管黃元山稱，長遠來說，仍需在政府主導下採用基

建先行的規劃方式，增加土地房屋供應，才可全面滿足市民住屋需求。（ｙｗ）

