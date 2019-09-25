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即市新聞

25/09/2019 11:25

【港元利率】兩周及以上拆息全線下跌，一個月報１﹒８５厘

　　　　《經濟通通訊社２５日專訊》港元拆息保持短息升、長息跌格局，其中，與樓按相關的
一個月拆息三連跌，進一步降至１﹒８５７１４厘，續創９月１２日以來最低水平，與同期美元
息差維持約１６個基點，三個月拆息亦連跌五天，報２﹒２４０７１厘，續創逾六周新低，但仍
比同期美元拆息高約１３個基點。
　　不過，隔夜息再升至０﹒３９６９６厘，六個月及十二個月拆息分別降至２﹒３２７８６厘
和２﹒３４８９３厘。
　　港元匯價今早在７﹒８３９２至７﹒８４１６之間上落，最新報７﹒８３９６，較前收市價
升約０﹒０１％。
　　緊接百威亞太（０１８７６）後，新股市場將迎來由百麗國際分拆出來的運動用品零售及服
務平台滔博國際，初步集資額約９４億元，昨日起至下周三簿記建檔，預計１０月１０日掛牌上
市。
　　華僑永亨銀行經濟師李若凡發表報告指出，美聯儲局最新點陣圖顯示今年餘下時間及明年利
率將維持不變，而人行行長易綱昨天（２４日）亦表示不急於做出較大的降息或量化寬鬆。在全
球經濟增速下滑的情況下，有限的寬鬆力度可能使經濟前景維持黯淡。隔晚美國公布，９月ＣＢ
消費者信心指數跌至３個月低位１２５﹒１，遠遜於預期，市場擔憂消費者信心轉弱，可能利淡
美國經濟前景。（ｃｌ）

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