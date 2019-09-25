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即市新聞

25/09/2019 15:24

【聚焦人幣】中國財政部在港增發兩年期國債，息率２﹒９５厘

　　《經濟通通訊社２５日專訊》中國財政部在本港以２﹒９５厘息率增發兩年期國債，以及以
３﹒０３厘息率發行五年期國債。
　　金管局公布人民幣國債招標結果，內地發行３５億元人民幣的兩年期國債，息率為２﹒９５
厘，申請額為８７﹒８２億元人民幣，相當於投標倍數約２﹒５１倍。
　　至於五年期國債，息率３﹒０３厘，發行額為１０億元人民幣，申請額達４１億元人民幣，
相當於投標倍數約４﹒１倍。
　　相關債券將在９月２７日發行及交收，分別於２０２１年及２０２４年６月２４日屆滿。
（ｓｋ）

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