《再戰明天》美公布第二季國內生產總值，舊金山儲行總裁發表講話

《經濟通通訊社２５日專訊》美國公布第二季國內生產總值，舊金山聯邦儲備銀行總裁戴利

發表講話。



＊舊金山聯邦儲備銀行總裁戴利發表講話＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明午２：３０ｐｍ，日本央行總裁黑田東彥在證券公司年

度會議上講話。

明晚９：３０ｐｍ，歐洲央行總裁德拉吉和歐洲央行銀行監管委員會主席恩瑞亞發表講話。

同時間，達拉斯聯邦儲備銀行總裁柯普朗在一個會議上致開幕詞。

９：４５ｐｍ，英倫銀行副總裁康利夫參加歐洲央行舉辦的一個有關金融服務業未來的討論

會。１１：１５ｐｍ，歐洲央行銀行監管委員會主席恩瑞亞在第四屆ＥＳＲＢ年度大會上發表主

旨講話。

１１：４５ｐｍ，舊金山聯邦儲備銀行總裁戴利發表講話。



＊美國公布第二季國內生產總值＊



在數據方面，明午４：３０ｐｍ，香港公布８月貿易收支，料貿赤由３２２億元擴闊至

３６４億元；進口年率跌幅料由８﹒７％擴大至１１％；出口年率跌幅料由５﹒７％擴闊至

７﹒４％。

明晚８：３０ｐｍ，美國公布第二季個人消費，料由０﹒９％升上４﹒７％；個人消費支出

核心指數季率料由１﹒２％升上１﹒７％。美國第二季國內生產總值（環比）季率料由３﹒１％

下滑至２％；ＧＤＰ價格指數料由０﹒９％升上２﹒４％。美國首次申請失業救濟金人數料由

２０﹒８萬升上２１﹒２萬；連續申請失業救濟金人數料由１６６﹒１萬升上１６６﹒６萬。美

國８月零售庫存月率料由０﹒８％下滑至０﹒１％；批發庫存月率料由０﹒２％跌至０﹒１％。

１０：００ｐｍ，美國公布８月成屋待完成銷售，月率料由下滑２﹒５％升上１％。

１１：００ｐｍ，美國公布９月堪薩斯城聯邦儲備銀行製造業指數，料由負６改善至負４。



＊百利大和盈健醫療派業績＊



在本港，明日公布業績的公司有：卓能（集團）（００１３１）、百利大（００４９５）、

聯合醫務（００７２２）、香港教育國際（０１０８２）、盈健醫療（０１４１９）、大健康國

際（０２２１１）。（ｈｏ）

