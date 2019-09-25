【紓困措施】政府下月起寬減環保園租戶一半租金，為期六個月

《經濟通通訊社２５日專訊》環境局局長黃錦星表示，政府關心環保園租戶，因應香港受本

地及國際間的經濟挑戰，下個月開始，環保園所有租戶可以享有租金寬減一半，為期六個月，惟

暫時評論寬減會否延長，言之尚早。

被問到垃圾收費能否如期立法時，他指垃圾收費草案已交到立法會，有關進程要視乎立法會

復會後的整體討論氣氛及社會氣氛，但政府會盡量配合，而其他的相關回收減廢配套不會停下來

，會一直推展。（ｃｌ）（ｚｚ）

