《經濟通通訊社２５日專訊》環境局局長黃錦星表示，政府關心環保園租戶，因應香港受本
地及國際間的經濟挑戰，下個月開始，環保園所有租戶可以享有租金寬減一半，為期六個月，惟
暫時評論寬減會否延長，言之尚早。
被問到垃圾收費能否如期立法時，他指垃圾收費草案已交到立法會，有關進程要視乎立法會
復會後的整體討論氣氛及社會氣氛，但政府會盡量配合，而其他的相關回收減廢配套不會停下來
，會一直推展。（ｃｌ）（ｚｚ）
25/09/2019 17:46
【紓困措施】政府下月起寬減環保園租戶一半租金，為期六個月
《經濟通通訊社２５日專訊》環境局局長黃錦星表示，政府關心環保園租戶，因應香港受本
地及國際間的經濟挑戰，下個月開始，環保園所有租戶可以享有租金寬減一半，為期六個月，惟
暫時評論寬減會否延長，言之尚早。
被問到垃圾收費能否如期立法時，他指垃圾收費草案已交到立法會，有關進程要視乎立法會
復會後的整體討論氣氛及社會氣氛，但政府會盡量配合，而其他的相關回收減廢配套不會停下來
，會一直推展。（ｃｌ）（ｚｚ）
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