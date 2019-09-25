《小傳日記》侵侵再發爛，傾掂協議難；失守二萬六，醫藥佬中伏！



《小傳日記》花旗國內部自己嗌哂交，眾議院針對總統侵侵（特朗普）計劃展開彈劾調查，

搞到噚晚（２４日）花旗國魚缸水位降低哂。香江魚缸都唔好過，除咗因為花旗國魚缸唔掂之外

，侵侵喺聯合國大會上對中神州貿易行為作出嚴厲譴責，稱不會接受一份差勁嘅美中貿易協議，

搞到缸友都畀佢嚇親，對貿談無哂信心，自不然要狠狠咁掟貨。魚缸下晝再仆多幾錢重，由朝早

低開１１８點報２６１６２，到收市一路都無好過，一度瀉３６３點低見２５９１７。最終埋單

都仆低３３５點，跌幅逾１巴仙，收報２５９４５，失守二萬六關。全日主板成交近７５６億銀

增長不足半巴仙。國貨收報１０１６８，撻低１０２點，幅度為１巴仙。

神州Ａ場都走下坡，上證收報２９５５點，撻低２７點。深證收報９６７１點，碌低１４０

點或逾１巴仙。

大隻藍戰士方面，大象（００００５）全日唔見近１巴仙，報５９﹒４銀。生發發

（００３８８）噚日再次收到神州手遊營運商中手遊科技嘅申請上市，雖然有客仔埋嚟，不過埋

單依然跟住「孖屐」軟腳逾１％，報２２２﹒６銀。ＱＱ（００７００）坐低逾２巴仙，報

３２８﹒４銀。ＡＩＡ（０１２９９）趴低２巴仙，報７４﹒５銀。中移動（００９４１）軟腳

不足半巴仙，報６４﹒９５銀。

信置（０００８３）彈不足半巴仙，報１１﹒８銀，成為今日表現最佳藍戰士。其他磚頭佬

普遍隨市向下。

國貨佬方面，大和將神州燃氣（００３８４）嘅評級由「持有」升至「優於大市」，而「他

屐」就升咗近６巴仙至３１﹒６銀，有大佬撐實，埋單踢高近２巴仙，報３０﹒０５銀，表現最

省鏡最佳國貨佬仲唔係非佢莫屬！



＊小米新機弱機佬慘被虐，藥品均價挫藥佬齊跌坐＊



手機設備佬噚日憧憬小米（０１８１０）出新手機，個個都彈起，但今日小米公布嘅小米９

Ｐｒｏ ５就唔多驚喜，令到手機佬都好失望，差唔多齊齊撻低哂！小米埋單就仆低逾４巴仙，

報８﹒９１銀。「手機孖寶」舜宇光學（０２３８２）同瑞聲科技（０２０１８）齊趴低逾３巴

仙，分別報１１２﹒７銀同４１﹒９銀。丘鈦科技（０１４７８）唔見近５巴仙，報

８﹒４７銀。不過，富智康（０２０３８）臨尾彈返１巴仙，報０﹒９７銀。

第二批藥品帶量採購結果出爐啦，點知選中嘅藥品均價都跌咗五成九，比起上年平均跌咗二

成五咁多，醫藥佬都大受打擊，能醫不自醫，成排跳哂水。中生製藥（０１１７７）潛水逾５巴

仙，報９﹒９２銀，仲喺表現最差嘅藍戰士添！石藥（０１０９３）仆低近４巴仙報１５﹒６６

銀，噚日追入嘅缸友即中伏。國藥（０１０９９）趴低近３巴仙，報２５﹒８５銀。翰森製藥

（０３６９２）碌低８巴仙，報２３銀。白雲山（００８７４）蒸發近３巴仙，報２６﹒６銀。



＊油價唔生性油佬難取勝，金價好進取金股卻縮水＊



侵侵噚日喺聯合國會議上向神州發炮，話對佢嘅貿易行為作出嚴厲譴責，「孖屐」收到風即

刻震過貓王，除咗各地魚缸插水外，缸友再次擔心貿易戰會打壓原油需求，國際油價隔晚蒸發咗

超過２巴仙，油股今日自然冇運行，神洲石油（００８５７）跌咗近２巴仙，報４﹒０５銀。中

海油（００８８３）亦都跣低近２巴仙，報１２﹒２８銀。神州石化（００３８６）就硬淨Ｄ，

只係跌唔夠１巴仙，報４﹒６７銀。油服佬更加重災區，安東油服（０３３３７）急插近４巴仙

，報８毫；中海油服（０２８８３）跣低近３巴仙，報９﹒５７銀。

「孖屐」避險情緒升溫，貴金屬繼續成為資金避風港，金價隔晚仲創逾三周最高水平，金礦

股朝早都幾有氣勢，山東黃金（０１７８７）仲一度升近３巴仙，但埋單只係無升跌，報

１９﹒７８銀。招金（０１８１８）同紫金（０２８９９）就要跟住個魚缸碌低，兩者跌唔夠半

巴仙，報９﹒６５銀同報２﹒８銀。神州白銀（００８１５）唔見近２巴仙，報１﹒１２銀。



＊體品股落鑊李寧裕元樂，砵砵車落泊比亞迪冷漠＊



午後大市愈跌愈急，但有啲股份都有得升架！好「體操王子」李寧（０２３３１）咁，明明

大行里昂唱好嘅係安踏（０２０２０）同裕元（００５５１）畀「跑贏大市」評級，但資金都追

入李寧到，帶動佢反覆升近４巴仙收市，報２３﹒１５銀，破廿天線（約２２﹒８銀）。當然，

唔會咁無天理嘅，安踏同裕元都有得升，分別踢高逾１巴仙同埋近３巴仙，報６５銀及２１﹒９

銀，裕元仲破埋５０天（２１﹒３２銀）同１００天線（２１﹒２７銀）添。體品股齊齊升，唔

知係咪炒神州國慶行情呢？下個禮拜都國慶喇喎，依家先嚟炒？不過，遲炒好過唔炒呀！

至於砵砵車就攬住一齊喊喇，有傳比亞迪（０１２１１）考慮分拆電子零件業務上市，但今

日仍剎停４巴仙，報３８﹒９銀，喺表現最差嘅國貨佬。長汽（０２３３３）被大股東質押股份

，股價跌得唔算多，收市軟近２巴仙，報５﹒２３銀。華晨（０１１１４）同吉利

（００１７５）無咩特別消息，但都分別踩Ｂｒａｋｅ近３巴仙，分別報８﹒３７銀及

１２﹒４８銀。請請！



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