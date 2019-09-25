【強積金】匯豐：８月調整組合金額按月倍增　

受中美貿戰等影響，累及環球股債市場甚波動，匯豐及ＢＣＴ銀聯皆指，８月份調整組合的

強積金（ＭＰＦ）累積供款較７月倍增，主要由股轉債等急降風險及分散投資。

「市況波動，留意到成員更頻繁的基金調配活動。」匯豐香港退休金主管葉士奇稱，８月份

按月倍增，主要由恆指等股票基金，轉到環球債券等。至９月份，供款人仍主力傾向保守，惟換

馬情況略減。

ＢＣＴ銀聯亦指，８月時打工仔較多流出中港股票，改持保守基金等。但中銀保誠及永明金

融則說未見異常。《香港經濟日報》

