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25/09/2019 09:00

【強積金】匯豐：８月調整組合金額按月倍增　

　　受中美貿戰等影響，累及環球股債市場甚波動，匯豐及ＢＣＴ銀聯皆指，８月份調整組合的
強積金（ＭＰＦ）累積供款較７月倍增，主要由股轉債等急降風險及分散投資。
　　「市況波動，留意到成員更頻繁的基金調配活動。」匯豐香港退休金主管葉士奇稱，８月份
按月倍增，主要由恆指等股票基金，轉到環球債券等。至９月份，供款人仍主力傾向保守，惟換
馬情況略減。
　　ＢＣＴ銀聯亦指，８月時打工仔較多流出中港股票，改持保守基金等。但中銀保誠及永明金
融則說未見異常。《香港經濟日報》

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