《嬈望大中華－彭藹嬈》基建也無法彌補貿易戰損失

《嬈望大中華》８月份，中國的固定資產投資和工業生產非常疲弱，零售業銷售則保持平穩

增長。國家總理李克強亦曾表示難以實現６％的ＧＤＰ增長。因此我們下調了今年的經濟增長預

測，並預期中國政府將推出更多刺激措施。



＊經濟增長比預期微弱得多＊



八月的經濟增長比預期疲弱，工業生產按年增長為４﹒４％，固定資產投資按年增長為

５﹒５％。坦白而言，這是經濟衰退的重大警告。即使政府投入大量基建投資項目以刺激經濟，

也難以應對貿易戰、全球性智能手機及相關產品需求下降、以及汽車需求下降等因素引致的結構

性疲軟。工業生產數據正正反映出這一點。這些資料亦顯示出口訂單流失對經濟造成極大損害。

智能手機產量按年下降１０﹒７％，導致電子通信設備總產量按年下降６﹒２％。汽車產量則按

年降７﹒３％。這些產品不僅面臨自身市場結構變化的逆風，也受到全球軟需求的影響。



＊基建投資仍然是經濟增長的主要引擎＊



就固定資產投資而言，筆者注意到鐵路建設投資和採礦業支撐了大部分增長。年初鐵路投資

按年增長１１﹒０％，而採礦業按年增長２６﹒２％。這些都是政府經濟刺激政策的成果，然而

這些投資項目仍無法抵消那些直接受貿易戰打擊的行業所受的損失，紡織品投資仍按年下降

５﹒０％。



＊零售業銷售增長幾乎不變＊



零售業銷售按年增長７﹒２％。我們認為這是勞工市場穩定所致。調查結果顯示中國失業率

從５﹒３％稍降至５﹒２％。

除汽車外，所有產品的銷售額均按年錄得正面增長。其中一個原因是豬流感導致食品價格居

高不下。

另外，筆者認為，因為經濟下行對一部分消費者構成壓力，使他們不願出國旅遊，這將利於

國內零售業銷售。



＊對下一輪經濟刺激措施和貨幣政策的期望＊



我們預期中央將推出更多刺激政策，原因有四：

１﹒李克強總理曾表示中國經濟保持６％的增長十分不容易，我們認為他正在管理市場預期。

２﹒即使中央已推行大量的基建投資項目以拉動經濟增長，８月份的經濟數據亦表現欠佳。

３﹒貿易戰恐難很快結束，這將繼續傷害各出口商和製造業供應鏈。

４﹒即使中央政府持續推出經濟刺激措施，貿易戰將繼續嚴重打擊經濟，並將對進口業務帶來進

一步傷害，因此很難相信中央政府不會採取進一步的刺激措施。

經濟刺激政策將包括基建和科研項目，以加強中國對技術創新的自主能力。這兩項政策不僅

為促進ＧＤＰ提供投資增長，還將穩定勞工市場，從而穩定零售業銷售。

新一輪貨幣政策包括於２０１９年第４季度再次下調存款準備金率（０﹒５％至１﹒５％）

，以及降低７Ｄ逆回購的利率。這將下調中期借貸便利利率（ＭＬＦ），從而降低貸款市場報價

利率（ＬＰＲ）。



＊仍需要下調ＧＤＰ增長預測＊



筆者預期貿易戰和科技戰將進一步拖累中國經濟，因此將２０１９年度ＧＤＰ增長預測從

６﹒３％下調至６﹒０％。《ＩＮＧ銀行大中華經濟師 彭藹嬈》

