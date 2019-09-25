貿易戰有升溫跡象，港股失守二萬六，收跌３３５點報２５９４５

《經濟通通訊社２５日專訊》美國總統特朗普面臨彈劾危機，加劇民主及共和兩黨政治紛爭

，拖累美股三大指數隔晚（２４日）回吐。另外，特朗普在聯合國大會上對中國的貿易行為作出

嚴厲譴責，令兩國貿易戰有升溫跡象，港股今早低開１１８點後持續低走更一度失守二萬六關，

惟跌幅一度最多收窄至９０點，全日高見２６１９０點。不過，隨著友邦（０１２９９）及騰訊

（００７００）再度受壓，內銀股亦全線走低，港股午後最多急跌３６３點，再度失守二萬六，

低見２５９１７點，最終全日蒸發３３５點或１﹒２８％，報２５９４５點。主板成交

７５５﹒７４億元，與昨日大致相若。國指全日跌１０２點或０﹒９９％，報１０１６８點。

Ａ股走勢也轉弱，上證綜指報２９５５點，跌２９點或跌１﹒００％，深成指報９６７１點

，挫１４０點或１﹒４３％，兩市成交５２５８億人幣，按日減少４％。



＊藥價急降近六成醫藥股受壓，比亞迪最差國指股＊



據報中國第二輪帶量採購部分藥品平均降價幅度高達５７％，醫藥股全線受壓，中生製藥

（０１１７７）急挫５﹒３４％，報９﹒９２元，為跌幅最大藍籌。石藥（０１０９３）緊隨其

後，跌３﹒６９％，報１５﹒６６元。復星醫藥（０２１９６）蒸發４﹒６１％，報２１﹒７５

元。康哲藥業（００８６７）挫３﹒５７％，報８﹒９１元。中國中藥（００５７０）走低

３﹒６９％，報３﹒６５元。白雲山（００８７４）跌２﹒９２％，報２６﹒６元。綠葉製藥

（０２１８６）挫３﹒１６％，報５﹒８３元。

其他內需股則個別發展，維達（０３３３１）獲匯證唱好，將其目標價由１５﹒７元升至

１７元，評級由「持有」升至「買入」，全日升６﹒０８％，報１５元。同業恆安

（０１０４４）則跌２﹒０３％，報５０﹒６５元。食品股則普遍受壓，統一（００２２０）跌

１﹒６１％，報８﹒５４元。蒙牛（０２３１９）走低１﹒２％，報２８﹒９元。康師傅

（００３２２）逆市升０﹒８９％，報１１﹒３元。旺旺（００１５１）軟０﹒１６％，報

６﹒１２元。維他奶（００３４５）挫３﹒８６％，報３２﹒４元。

汽車股全線走低，比亞迪（０１２１１）急跌４﹒０７％，報３８﹒９元，為跌幅最大國指

股。吉利（００１７５）下滑２﹒９５％，報１２﹒４８元。華晨（０１１１４）挫２﹒９％，

報８﹒３７元。北京汽車（０１９５８）跌１﹒０４％，報４﹒７４元。廣汽（０２２３８）走

低１﹒９３％，報７﹒６２元。長汽（０２３３３）跌１﹒５１％，報５﹒２３元。



＊本地地產股捱沽恆地挫近３％，騰訊友邦跌２％＊



５０隻藍籌中僅三隻錄得升幅，信置（０００８３）升０﹒３４％，報１１﹒８元，為升幅

最大藍籌。長建（０１０３８）揚０﹒１％，報５２﹒５５元。電能（００００６）升

０﹒０９％，報５２﹒８元。其他本地地產股則普遍受壓，恆地（０００１２）跌２﹒６５％，

報３６﹒８元。新地（０００１６）走低１﹒３２％，報１１２﹒５元。新世界（０００１７）

全年少賺兩成二，全日軟０﹒２％，報１０元。長實（０１１１３）跌１﹒０２％，報５３﹒２

元。嘉里建設（００６８３）走低２﹒１％，報２３﹒３５元。

公用股個別發展，煤氣（００００３）急跌１﹒８１％，報１５﹒２２元。中電

（００００２）跌０﹒５５％，報８２元。港鐵（０００６６）挫０﹒５５％，報４４﹒９元。

港燈（０２６３８）逆市升０﹒１３％，報７﹒４７元。

部分燃氣股有追捧，中燃（００３８４）逆市漲１﹒６９％，報３０﹒０５元，為表現最佳

國指股。新奧能源（０２６８８）跌１﹒７４％，報８２元。潤燃（０１１９３）軟

０﹒１３％，報３８﹒１５元。港華燃氣（０１０８３）走低０﹒８３％，報５﹒９５元。

重磅股方面，騰訊挫２﹒１５％，報３２８﹒４元。港交所（００３８８）跌１﹒４２％，

報２２２﹒６元。友邦（０１２９９）走低２﹒０４％，報７４﹒５元。匯控（００００５）跌

０﹒９２％，報５９﹒４元。中移動（００９４１）跌０﹒３８％，報６４﹒９５元。建行

（００９３９）走低０﹒６７％，報５﹒９元。工行（０１３９８）蒸發０﹒７６％，報５﹒２

元。平保（０２３１８）軟０﹒９４％，報９０元。

柏榮集團（０８３１６）創逾一年高後立即遭洗倉，全日瀉６７﹒８３％，報０﹒３７元，

為跌幅最大個股。弘海高新資源（０００６５）擬夥國企合組環保輪胎回收廠房，全日急升

８６﹒７％，報０﹒４３５元，為升幅最大個股。（ｔｔ）

