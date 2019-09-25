《神州經脈》中美貿戰火花再起，人行結束淨投放，滬綜指三連跌

《神州經脈》中美兩國進行高級別貿易會談之前，特朗普向中國施下馬威，譴責中國的貿易

行為。滬深股市今早低開，滬綜指低開０﹒２６％，盤中科技股散水導致滬指跌幅擴大，但銀行

股一度發力助指數回穩，但午後科技股沽壓加強，令滬指在全日最低位２９５５﹒４３點收市，

跌幅達１％。科技股集中的深市表現更差，深成指全日挫１﹒４３％，創業板指跌１﹒３％。

兩市全日成交５２５８億元（人民幣．下同），按日減少４％。

國家主席習近平今日宣布，北京大興國際機場正式投運，該工程耗資８００億元，機場佔地

約４﹒０５萬畝，旅客年吞吐量預計達１﹒３億人次，將高於去年全球吞吐量最大的機場。



＊今日新聞精選＊



１﹒中國外長王毅表示，中美要彼此「脫鈎」和「關門」，不理智也不現實。如果與中國「脫鈎

」，那就意味著與機遇脫鈎，與未來脫鈎。中美貿易戰已經讓雙方蒙受損失，他預期，美方將開

放並取消所有不合理的貿易限制，而中方的外資投資法將於明年生效，可以促進更公平的企業環

境。



２﹒美國總統特朗普在聯合國大會上對中國的貿易行為作出嚴厲譴責，稱不會接受一份差勁的美

中貿易協議。特朗普批評中國沒有遵守２００１年加入世貿（ＷＴＯ）時所作的承諾，相反更繼

續採取掠奪性的做法，導致美國及其他國家損失數以百萬計的就業機會。



３﹒海關總署最新披露數據顯示，中國８月進口１６８萬噸美國大豆，進口６６８萬噸巴西大豆

。為回應美方排除徵稅清單，中方表示支持相關企業繼續自美採購一定數量大豆、豬肉及製品等

農產品，並對上述採購予以加徵關稅排除。另據外電報道，中國官員正考慮允許向巴西進口豬飼

料重要原材料豆粕，效仿本月早些時候與阿根廷達成的協議。



４﹒慶祝中華人民共和國成立７０周年聯歡活動將於１０月１日晚８時在天安門廣場舉行，總時

長９０分鐘。整個聯歡活動由主題表演、中心聯歡表演、群眾聯歡、煙花表演四個功能表演區組

成。



５﹒中國銀行研究院發布經濟金融展望報告，指中國外部需求放緩疊加國內需求疲弱，中國經濟

運下行壓力繼續增大，預計三季度中國ＧＤＰ增速將進一步放緩至６﹒０９％，２０１９全年

ＧＤＰ增長６﹒２％左右。



６﹒中國外長王毅指，反對暴力、守護法治是目前維護香港繁榮穩定的當務之急，希望美方切實

尊重中國主權，尊重香港特區政府止暴制亂、恢復秩序的努力。外交部駐港副特派員宋如安在香

港宴請外國傳媒時指，過去一百多天的反修例示威，到處破壞，包括立法會和中聯辦等，是挑戰

一國兩制的紅線。



７﹒中國財政部在本港以２﹒９５厘息率增發兩年期國債，以及以３﹒０３厘息率發行五年期國

債。內地發行３５億元的兩年期國債，息率為２﹒９５厘，申請額為８７﹒８２億元人民幣，相

當於投標倍數約２﹒５１倍。



８﹒加拿大卑詩省法庭周二繼續處理孟晚舟引渡案中，孟晚舟一方提出終止聆訊的申請。孟晚舟

的代表律師在庭上繼續質疑加拿大邊境官員的濫權問題，他指孟晚舟被扣留時曾經多次詢問被查

理由，但對方沒有作出任何回覆。（ｃａ）

