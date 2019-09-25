《鍾之日記》特朗普會前添火頭，中港魚缸有點愁

《鍾之日記》９月２５日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



中美兩國將再度進行部長級別的貿易會談，但由於雙方在多個核心議題上都沒有談攏，這並

不是中國增購美國農產品就可以達成的，市場預期雙方達成協議的可能性低。周二（２４日）美

國總統特朗普在聯合國大會發表強硬講話，對中國的貿易行為作出嚴厲譴責，不但批評中國沒有

遵守加入世貿（ＷＴＯ）時所作的承諾，更指控其設立市場壁壘、施行巨額國家補貼、匯率操縱

、強逼技術轉讓、竊取知識產權及商業機密等方式，導致他國失去數以百萬計的就業機會。特朗

普補充，他不會接受一份差勁的貿易協議，令市場對會談結果的預期更為灰心。

另外特朗普又就香港修例風暴發言，呼籲北京尊重《中英聯合聲明》，促請北京保障香港的

自由、法律制度及民主生活方式。

中國則繼續維持一貫口吻，外交部稱聯合國大會不是進行言語攻擊、干涉他國內政的場合，

美方應聽一聽其他國家堅持多邊主義、倡導自由開放、捍衛公平正義的呼聲，反對欺壓霸凌、渴

望和平穩定的訴求。



＊對話前鄭若驊再添麻煩，地產股普遍再跌＊



港股今早低開１１８點後持續低走更一度失守二萬六關，惟跌幅一度最多收窄至９０點，全

日高見２６１９０點。不過，隨著友邦（０１２９９）及騰訊（００７００）再度受壓，內銀股

亦全線走低，港股午後最多急跌３６３點，再度失守二萬六，低見２５９１７點，最終全日蒸發

３３５點或１﹒２８％，報２５９４５點。主板成交７５５﹒７４億元，與昨日大致相若。

５０隻藍籌中僅三隻錄得升幅，近日受香港政局動盪的本地地產股則普遍受壓，恆地

（０００１２）跌２﹒７％，新地（０００１６）走低１﹒３％，嘉里建設（００６８３）走低

２﹒１％，長實（０１１１３）跌１％，港鐵（０００６６）挫０﹒６％，新世界

（０００１７）全年少賺兩成二，全日軟０﹒２％。

多名親北京人士日前高調發言，應引入《反蒙面法》幫助港警「止暴制亂」，結果律政司司

長鄭若驊今早便透露，曾就反蒙面法進行相關法律研究，但仍在考慮會否推出有關法例，包括會

否經由立法會審議通過。本港因修訂《逃犯條例》引發回歸以來最大的政治風暴，此時若再審議

另一項極具爭議性的議案，港府的管治危機恐進一步加大，甚至影響市民出外消費的意欲。



＊Ａ場科技股散水，本周三連跌＊



中美會談前特朗普施下馬威，譴責中國的貿易行為，氣氛沉重令滬深股市今早低開，滬綜指

低開０﹒２６％，盤中科技股散水導致滬指跌幅擴大，但銀行股一度發力助指數回穩，但午後科

技股沽壓加強，令滬指在全日最低位２９５５﹒４３點收市，跌幅達１％，為連續三日下跌。

科技股集中的深市表現更差，深成指全日挫１﹒４３％，創業板指跌１﹒３％。

兩市全日成交５２５８億元人民幣，按日減少４％。

另外，中國領導層正密密出席國慶相關活動，為１０月１日當日的閱兵儀式造勢。國家主席

習近平今日宣布，北京大興國際機場正式投運，該工程耗資８００億元人民幣，機場佔地約

４﹒０５萬畝，旅客年吞吐量預計達１﹒３億人次，將高於去年全球吞吐量最大的機場。



＊集中採購藥品大減價，醫藥股腳軟捱沽＊



《國家組織藥品集中採購和使用試點全國擴圍產生擬中選結果》昨日在上海揭盅，本次聯盟

採購共有７７家企業參與，擬中選企業４５家，擬中選產品６０個。與聯盟地區２０１８年最低

採購價相比，擬中選產品價格平均降幅５９％，與去年「４＋７」試點地區中選價格水平相比平

均降幅２５％。

本次採購相較之前的試點有兩個變化，一是試點地區擴大至全國３１個省（區、市）；二是

價格在去年「４＋７」基礎上繼續大幅下降。上述兩大變化將成為不少中小企業的「生死局」，

因為難以承受如此幅度的降價空間。其中，３家以上通過一致性評價的品種降價幅度最猛，價格

普遍腰斬，最高降幅為９６％。

中信證券認為，今次帶量採購全國擴面擬中選結果，部分品種降幅超出市場預期。產品降幅

總體取決於競爭格局，品種的市場格局面臨重新洗牌。但市場對產品降價已有充分預期，預計對

於板塊總體股價的影響有限。藥品行業集中度預計將進一步提升，建議關注藥企的研發和成本控

制能力，重點推薦藥品行業龍頭企業及在帶量採購中取得品種中標企業。

採購藥品降價，醫藥股今日亦跟隨腳軟下挫，中國生物製藥（０１１７７）有數款產品中標

，收挫５﹒３％，為今日表現最差的藍籌；復星醫藥（０２１９６）挫４﹒６％，四環醫藥

（００４６０）大跌４﹒５％，中國中藥（００５７０）以及昨日急飆的石藥集團

（０１０９３）雙雙跌３﹒７％，白雲山（００８７４）亦跌２﹒９％。



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