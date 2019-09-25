《經濟通通訊社２５日專訊》外交部駐港副特派員宋如安在香港宴請外國傳媒時指，過去一
百多天的反修例示威，到處破壞，包括立法會和中聯辦等，是挑戰一國兩制的紅線。
宋如安在發言中指出，示威者揮動英國和美國國旗，但羞辱中國國旗和國徽，他們煽動學生
組成人鏈，歌唱反修例歌曲公開要求獨立香港。當中包括「光復香港、時代革命」等口號。他批
評這些暴徒已經公開挑戰一國兩制的紅線，顯露更多顏色革命的特徵及本土恐怖主義。（ｃａ）
25/09/2019 14:33
【修例風暴】外交部駐港副特派員：示威挑戰一國兩制紅線
《經濟通通訊社２５日專訊》外交部駐港副特派員宋如安在香港宴請外國傳媒時指，過去一
百多天的反修例示威，到處破壞，包括立法會和中聯辦等，是挑戰一國兩制的紅線。
宋如安在發言中指出，示威者揮動英國和美國國旗，但羞辱中國國旗和國徽，他們煽動學生
組成人鏈，歌唱反修例歌曲公開要求獨立香港。當中包括「光復香港、時代革命」等口號。他批
評這些暴徒已經公開挑戰一國兩制的紅線，顯露更多顏色革命的特徵及本土恐怖主義。（ｃａ）
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