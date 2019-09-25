【貿易開戰】官媒：關稅威脅依舊壓在美國消費者心頭

《經濟通通訊社２５日專訊》內地官媒《新華社》發文稱，近期多項調查顯示，美方的關稅

威脅持續對美國消費者信心造成不利影響，給消費這一美國經濟「主引擎」帶來更多阻力。美國

學界與投資界人士認為，經貿摩擦如果加劇，將進一步削弱消費者信心和美國經濟增長前景。

文章又引用世界大型企業研究會２４日公布的數據，指９月美國消費者信心指數不及市場預

期，降至１２５﹒１，為近３個月來最低點。其中，反映當前狀況和未來預期的信心指數都環比

下跌。（ｃａ）

