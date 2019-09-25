  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

25/09/2019 09:30

【貿易開戰】中國積極回應美加徵關稅排除清單，冀繼續相向而行

　　《經濟通通訊社２５日專訊》日前美方公布了三份對中國加徵關稅商品的排除清單，涉及
４００多項商品。據《新華社》從國家發改委、商務部相關方面獲悉，中方支持相關企業繼續按
照市場化原則和ＷＴＯ規則，自美採購一定數量大豆、豬肉及製品等農產品，國務院關稅稅則委
員會將繼續對上述採購予以加徵關稅排除。
　　中方有關部門表示，中國市場容量大，進口美國優質農產品前景廣闊，希望美方繼續與中方
相向而行，為兩國農業合作和其他領域合作創造有利條件。（ｗｌ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態25/09/2019
環保少女：面臨大滅絕 各國只談錢
專訪24/09/2019
【專訪】創夢天地高煉惇：與騰訊不同領域合作 休閒類遊戲吸用戶
專訪24/09/2019
【專訪】創夢天地高煉惇：有危就有機 內地行業監管提高遊戲質素
生財有道24/09/2019
《開市Good Morning》熊麗萍料港交所或下試220元
興證快訊24/09/2019
樓價回調
國際動態24/09/2019
Thomas Cook倒閉 60萬旅客滯留海外
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金