《經濟通通訊社２５日專訊》日前美方公布了三份對中國加徵關稅商品的排除清單，涉及
４００多項商品。據《新華社》從國家發改委、商務部相關方面獲悉，中方支持相關企業繼續按
照市場化原則和ＷＴＯ規則，自美採購一定數量大豆、豬肉及製品等農產品，國務院關稅稅則委
員會將繼續對上述採購予以加徵關稅排除。
中方有關部門表示，中國市場容量大，進口美國優質農產品前景廣闊，希望美方繼續與中方
相向而行，為兩國農業合作和其他領域合作創造有利條件。（ｗｌ）
25/09/2019 09:30
【貿易開戰】中國積極回應美加徵關稅排除清單，冀繼續相向而行
《經濟通通訊社２５日專訊》日前美方公布了三份對中國加徵關稅商品的排除清單，涉及
４００多項商品。據《新華社》從國家發改委、商務部相關方面獲悉，中方支持相關企業繼續按
照市場化原則和ＷＴＯ規則，自美採購一定數量大豆、豬肉及製品等農產品，國務院關稅稅則委
員會將繼續對上述採購予以加徵關稅排除。
中方有關部門表示，中國市場容量大，進口美國優質農產品前景廣闊，希望美方繼續與中方
相向而行，為兩國農業合作和其他領域合作創造有利條件。（ｗｌ）
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