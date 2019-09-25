【豬價飛天】金融政策助生豬市場「保供穩價」，累投百億信貸保險

《經濟通通訊社２５日專訊》伴隨多個生豬生產、調出大省啟動生豬復產增養計劃，央地密

集發文要求金融機構對生豬產業加大金融支持力度。

據《經濟參考報》不完全統計，近一個月來僅地方就有逾十個省份銀保監局聯合相關部委發

布通知，要求對生豬產業穩定預期、穩定信貸、穩定支持，同時進一步優化信貸審批流程，創新

增信手段，擴寬抵押擔保物範圍，並在貸款期限、利率等方面予以支持，累計支持額度達數百億

元人民幣。

業內人士預計，近期中央密集調控及發放儲備肉能夠一定程度緩解豬價上漲的壓力。

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