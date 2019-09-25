【華為動向】華為Ｍａｔｅ　Ｘ　５Ｇ折疊屏手機將在１０月發售

《經濟通通訊社２５日專訊》華為終端客服今天確認表示，華為Ｍａｔｅ Ｘ預計將於１０

月份在中國區發布銷售。

華為Ｍａｔｅ Ｘ ５Ｇ折疊屏手機在今年２月份發布，經歷種種因素不得不延期上市，此

前華為消費者業務ＣＥＯ余承東表示，華為Ｍａｔｅ Ｘ將在１０月份在中國區上市。

據了解，核心配置上，華為Ｍａｔｅ Ｘ可能更新為搭載麒麟９９０ ５Ｇ芯片版本，性能

更強勁，同時支持ＮＳＡ╱ＳＡ兩種５Ｇ組網。華為Ｍａｔｅ Ｘ採用柔性折疊屏，使用鷹翼式

外折方案，可實現０－１８０度自由翻折，展開時可達８英寸。（ｃａ）

