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即市新聞

25/09/2019 15:13

【華為動向】華為Ｍａｔｅ　Ｘ　５Ｇ折疊屏手機將在１０月發售

　　《經濟通通訊社２５日專訊》華為終端客服今天確認表示，華為Ｍａｔｅ　Ｘ預計將於１０
月份在中國區發布銷售。
　　華為Ｍａｔｅ　Ｘ　５Ｇ折疊屏手機在今年２月份發布，經歷種種因素不得不延期上市，此
前華為消費者業務ＣＥＯ余承東表示，華為Ｍａｔｅ　Ｘ將在１０月份在中國區上市。
　　據了解，核心配置上，華為Ｍａｔｅ　Ｘ可能更新為搭載麒麟９９０　５Ｇ芯片版本，性能
更強勁，同時支持ＮＳＡ╱ＳＡ兩種５Ｇ組網。華為Ｍａｔｅ　Ｘ採用柔性折疊屏，使用鷹翼式
外折方案，可實現０－１８０度自由翻折，展開時可達８英寸。（ｃａ）

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