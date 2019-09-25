《經濟通通訊社２５日專訊》美國總統特朗普在聯大再次批評中國未履行入世承諾，並稱希
望中方妥善解決香港問題。對此，中國外交部發言人耿爽２５日回應稱，聯大不是進行言語攻擊
、干涉他國內政的場合。
他認為，美方在這一平台上最該做的，是聽一聽其他國家堅持多邊主義、倡導自由開放、捍
衛公平正義的呼聲，反對欺壓霸凌、渴望和平穩定的訴求。
耿爽再次強調，中方對中美關係的立場是兩國合則兩利、斗則兩傷，相互尊重和求同存異才
是中美的相處之道。（ｃａ）
25/09/2019 16:23
【貿易開戰】外交部再批美：該聽聽其他國家反對欺壓霸凌的聲音
《經濟通通訊社２５日專訊》美國總統特朗普在聯大再次批評中國未履行入世承諾，並稱希
望中方妥善解決香港問題。對此，中國外交部發言人耿爽２５日回應稱，聯大不是進行言語攻擊
、干涉他國內政的場合。
他認為，美方在這一平台上最該做的，是聽一聽其他國家堅持多邊主義、倡導自由開放、捍
衛公平正義的呼聲，反對欺壓霸凌、渴望和平穩定的訴求。
耿爽再次強調，中方對中美關係的立場是兩國合則兩利、斗則兩傷，相互尊重和求同存異才
是中美的相處之道。（ｃａ）
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