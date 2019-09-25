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即市新聞

25/09/2019 11:37

【ＦＯＣＵＳ】數字貨幣取積極進展，人幣遠景更看俏

　　【ＦＯＣＵＳ】Ｆａｃｅｂｏｏｋ雄心勃勃的Ｌｉｂｒａ計劃遭遇歐洲央行嚴厲警告之際，
亦引起央媽的警覺，並悄然加速官方數字貨幣（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｃｕｒｒｅｎｃｙ
Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｐａｙｍｅｎｔ，ＤＣＥＰ）的進程。
　　自２０１４年起即開始籌備、「磨劍」５年的央媽，面對Ｌｉｂｒａ這隻預計將於
２０２０上半年問世的「超主權貨幣」，深知「貨幣的背後是利益、權力、政治、國際政治、外
交」。中國極有可能成為全球首個發行官方數字貨幣的國家，提高貨幣流通效率，遏制偽造、洗
錢、逃稅等風險之外，最重要的是捍衛本幣地位，終極目標則劍指人民幣國際化。
　
＊Ｌｉｂｒａ升級貨幣「超主權化」劇變＊
　
　　從比特幣、以太幣的造富神話（或騙局），到摩通２月開投行先河發行數字貨幣「ＪＰＭ
Ｃｏｉｎ」，再到Ｆａｃｅｂｏｏｋ宣布擬明年上半年推出Ｌｉｂｒａ（天秤幣）；隨著前兩者
使用的區塊鏈技術，高速「進化」至後者使用的分層混合技術（分布式處理架構＋區塊鏈技術）
，全球貨幣體系已接近「超主權化」劇變的前夜。
　　虛擬貨幣Ｌｉｂｒａ，自稱以「為數十億人提供全球通用貨幣及金融基礎設施」為使命，並
已獲Ｖｉｓａ、Ｍａｔｅｒｃａｒｄ、Ｕｂｅｒ、Ｐａｙｐａｌ、Ｂｏｏｋｉｎｇ等巨企背書，
但卻不受官方待見。侵侵指其「無地位和不可靠」，歐洲央行稱其「或損害管理歐元區經濟的能
力」，人行官員則斷定其「一定會侵蝕人民幣的地位」。
　　然而，２０１４年即已由央媽立項的「數字貨幣」，近期愈來愈密集聞諸內地財金官員之口
。人行行長易鋼昨日表示，數字貨幣研究取得積極進展，既可以考慮區塊鏈技術，也可以與電子
支付相結合；惟他強調，數字貨幣推行目前沒有間表。
　
＊ＤＣＥＰ＝具價值特徵的數字支付工具＊
　
　　人行支付結算司副司長穆長春上月曾罕有披露，中國官方數字貨幣「呼之欲出」。穆長春透
露，ＤＣＥＰ具備兩大特徵：一是採用「央行－商業銀行」雙層運營體系，即商業銀行╱機構在
央行開戶，按百分百全額繳納準備金，個人╱企業通過商業銀行╱機構開立數字錢包。二是側重
Ｍ０替代，並可脫離傳統銀行賬戶實現價值轉移，且收支雙方都能離線支付。換言之，數字貨幣
的功能和屬性完全跟現鈔一樣，只不過形態數字化。綜合一二，ＤＣＥＰ的本質就是「具有價值
特徵的數字支付工具」。
　　而國務院較早時「支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區」的意見提及，支持深圳開展
數字貨幣研究，坊間並憧憬深圳將試飲ＤＣＥＰ頭啖湯。
　
＊類現金無需網絡或銀行帳戶，利國際化＊
　
　　央媽版ＤＣＥＰ從養在深閨，到突轉高調，除了與Ｌｉｂｒａ有關，中美貿易戰勢亦是催化
劑之一。儘管未獲央媽證實，但有美國加密貨幣金融服務公司就指，中國的數字貨幣能夠繞過Ｓ
ＷＩＦＴ（環球同業銀行金融電訊協會）系統，對規避華府金融制裁極具戰略意義；同時，由於
數字化的優勢，ＤＣＥＰ可以觸達全球任何一個有電（留意：不需要網絡和銀行帳戶）的地方，
理論上能夠讓所有國家或地區的人直接和人民幣產生互聯互通。
　　另值得一提的是，按央媽的說法，ＤＣＥＰ不預設技術路線，也就是說無論雙層運營體系的
下層是區塊鏈、傳統賬戶體系，還是電子支付、移動支付，作為上層的央媽都能適應。換言之，
全球虛擬╱數字貨幣未來技術上都有可能選擇以ＤＣＥＰ計價。
　　跟美聯儲８月剛剛宣布，擬開發並於２０２３年推出提供２４小時實時支付及結算服務的
「ＦｅｄＮｏｗ」，以支持更快的支付（ｆａｓｔｅｒ　ｐａｙｍｅｎｔｓ）相比，央媽顯然在
下一盤更大的棋。從此角度看，人民幣的未來應更光明過美元？

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