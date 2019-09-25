《投資智慧－鄧聲興》針對借殼新規下月生效，料殼股活動將大減

《投資智慧》港交所（００３８８）針對借殼上市的《上市規則》新修訂１０月１日起生效

，「借殼上市」將會變得更難。經過上一年諮詢，聯交所收集了市場各方意見，《上市規則》新

修訂由１０月１日起生效，以有效打擊借殼上市及養殼活動，並且同時修訂足夠業務運作及現金

資產公司的養殼定義。



新規例將會堵塞漏洞，經修訂的條例將更清晰及嚴謹，視更多的交易為「借殼上市」，例如

把「原則為本測試」（Ｐｒｉｎｃｉｐｌｅ－ｂａｓｅｄ Ｔｅｓｔ）編納成規，以及新增使用

極端交易類別須符合的額外要求。以往聯交所透過明確測試（Ｂｒｉｇｈｔ Ｌｉｎｅ

Ｔｅｓｔ），收購導致上市發行人（即殼公司）的控制權有所改變。現行規例重新界定「收購」

，如果一項交易具有達致把擬收購的資產上市的意圖，同時亦構成規避有關新申請人規定；聯交

所會視該交易為原則為本測試下的收購，並會決定是否屬於「極端」個案。另外，持續上市準則

發行人須有足夠的業務運作或擁有相當價值的資產支持其營運其證券方可繼續上市。



修訂的含義修訂後，「借殼上市」將變得更加困難並受上市規則約束。因為新規例將涵蓋一

連串的交易及安排，成立殼公司及洗殼將變得更耗時，而且成功的機會（即不觸發反收購規則）

將變得非常不確定。如果控制權或實際控制權沒有變動則觸發反收購規則較少。如涉及重大資產

收購或大規模證券發行，預期會有更嚴格的審查及加強披露。相信交易所的新安排將有效令到殼

股活動大幅減少。《銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興》



（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）

